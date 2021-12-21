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В Южной Осетии под лавину попали пятеро российских военных

В Южной Осетии под лавину попали пятеро российских военных - РИА Новости, 21.12.2021

В Южной Осетии под лавину попали пятеро российских военных

Пять военнослужащих Южного военного округа попали под лавину в Южной Осетии, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T19:34

2021-12-21T19:34

2021-12-21T20:37

южная осетия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

южный военный округ

вадим астафьев

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 дек — РИА Новости. Пять военнослужащих Южного военного округа попали под лавину в Южной Осетии, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.Он уточнил, что это случилось на южной стороне портала Транскавказской магистрали.Троим из них оказали первую медицинскую помощь, они в состоянии легкой степени тяжести.В операции задействовали 20 человек и две единицы спецтехники из ЮВО и сил МЧС Южной Осетии.

https://ria.ru/20211220/sochi-1764515988.html

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южная осетия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южный военный округ, вадим астафьев, россия