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В Южной Осетии под лавину попали пятеро российских военных
В Южной Осетии под лавину попали пятеро российских военных - РИА Новости, 21.12.2021
В Южной Осетии под лавину попали пятеро российских военных
Пять военнослужащих Южного военного округа попали под лавину в Южной Осетии, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T19:34
2021-12-21T19:34
2021-12-21T20:37
южная осетия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
южный военный округ
вадим астафьев
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 дек — РИА Новости. Пять военнослужащих Южного военного округа попали под лавину в Южной Осетии, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.Он уточнил, что это случилось на южной стороне портала Транскавказской магистрали.Троим из них оказали первую медицинскую помощь, они в состоянии легкой степени тяжести.В операции задействовали 20 человек и две единицы спецтехники из ЮВО и сил МЧС Южной Осетии.
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южная осетия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южный военный округ, вадим астафьев, россия
19:34 21.12.2021 (обновлено: 20:37 21.12.2021)
В Южной Осетии под лавину попали пятеро российских военных
В Южной Осетии под лавину попали пятеро российских военнослужащих, двоих из них ищут