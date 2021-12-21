Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2022 - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211221/kuzgtu-1764592162.html
Ученые создали новый метод защиты подземных сооружений от воды
Ученые создали новый метод защиты подземных сооружений от воды - РИА Новости, 21.12.2021
Ученые создали новый метод защиты подземных сооружений от воды
Ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева (КузГТУ) разработали технологию, предотвращающую проникновение грунтовых вод РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T03:00
2021-12-21T03:01
наука
кемерово
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764589182_0:181:2915:1822_1920x0_80_0_0_23ff365281e3c1582d57c012b95db7fc.jpg
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева (КузГТУ) разработали технологию, предотвращающую проникновение грунтовых вод в подземные сооружения. По мнению авторов, новый метод позволит эффективно защитить различные объекты промышленного, сельскохозяйственного, оборонного, коммунального и другого назначения от коррозии и иных пагубных воздействий, сообщили в пресс-службе вуза.При эксплуатации подземного сооружения, расположенного в обводненных грунтах, со временем происходит физический износ обделки его подземной части и нарушение целостности ее гидроизоляционного покрытия. В результате грунтовые воды через изношенное гидроизоляционное покрытие и обделку проникают внутрь подземного сооружения и препятствуют его нормальной эксплуатации. Кроме того, они вызывают коррозию сооружения и расположенного в нем оборудования.Новизна предложенной технологии гидроизоляции обделки подземного сооружения заключается в формировании на ее наружной поверхности оболочки из водонепроницаемого цементно-силикатного камня. Это происходит путем гидрорасчленения контакта между наружной поверхностью обделки подземного сооружения и грунтом и заполнения щелей цементно-силикатным раствором.Ученые КузГТУ на основе методов теории подобия и моделирования разработали экспериментальную установку со стенд-моделью, симулирующей процесс гидрорасчленения контакта. Эта установка позволила подтвердить эффективность нового метода.Исследователи предложили формировать верхнюю гидроизоляционную оболочку из уплотненного цементацией обводненного грунтового массива с искусственно пониженной водопроницаемостью, а нижнюю – из водонепроницаемого цементно-силикатного камня.Новый способ важен потому, что при эксплуатации любых подземных сооружений, расположенных в обводненных грунтах, со временем нарушается их гидроизоляция. Разработанную технологию можно будет применять, когда невозможно восстановить гидроизоляцию сооружения открытым способом (выемка грунта с земной поверхности до подземного сооружения с обнажением его обделки, нанесение на наружную поверхность обделки гидроизоляционной оболочки и обратная засыпка котлована с подземным сооружением).В будущем ученые КузГТУ планируют испытать возможность применения для гидрорасчленения контакта между обделкой и грунтом не цементно-силикатного раствора, а синтетического гидроизоляционного твердеющего раствора (смолы).
https://ria.ru/20211213/tpu-1763362891.html
https://ria.ru/20210824/kuzgtu-1746865907.html
https://ria.ru/20211216/yagtu-1763857269.html
кемерово
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764589182_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6c4db94fd96b5b34529934e028b0af7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кемерово, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева
03:00 21.12.2021 (обновлено: 03:01 21.12.2021)
 

Ученые создали новый метод защиты подземных сооружений от воды

© Depositphotos / vileviПодземные работы
Подземные работы - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Depositphotos / vilevi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева (КузГТУ) разработали технологию, предотвращающую проникновение грунтовых вод в подземные сооружения. По мнению авторов, новый метод позволит эффективно защитить различные объекты промышленного, сельскохозяйственного, оборонного, коммунального и другого назначения от коррозии и иных пагубных воздействий, сообщили в пресс-службе вуза.
При эксплуатации подземного сооружения, расположенного в обводненных грунтах, со временем происходит физический износ обделки его подземной части и нарушение целостности ее гидроизоляционного покрытия. В результате грунтовые воды через изношенное гидроизоляционное покрытие и обделку проникают внутрь подземного сооружения и препятствуют его нормальной эксплуатации. Кроме того, они вызывают коррозию сооружения и расположенного в нем оборудования.
Прибытие атомного ледокола Арктика в порт Мурманска - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 05:00Наука
Новое покрытие в сто раз усилит защиту металла от деградации в воде
Новизна предложенной технологии гидроизоляции обделки подземного сооружения заключается в формировании на ее наружной поверхности оболочки из водонепроницаемого цементно-силикатного камня. Это происходит путем гидрорасчленения контакта между наружной поверхностью обделки подземного сооружения и грунтом и заполнения щелей цементно-силикатным раствором.

"Исследовать этот многофакторный процесс путем построения его математической модели было крайне затруднительно. Поэтому мы применили метод физического моделирования процесса гидрорасчленения контакта между обделкой и водонасыщенным грунтом на экспериментальном лабораторном стенде-модели", – рассказал профессор кафедры строительного производства и экспертизы недвижимости КузГТУ Андрей Угляница.

Ученые КузГТУ на основе методов теории подобия и моделирования разработали экспериментальную установку со стенд-моделью, симулирующей процесс гидрорасчленения контакта. Эта установка позволила подтвердить эффективность нового метода.
Исследователи предложили формировать верхнюю гидроизоляционную оболочку из уплотненного цементацией обводненного грунтового массива с искусственно пониженной водопроницаемостью, а нижнюю – из водонепроницаемого цементно-силикатного камня.
Кристаллы металлов - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 03:00Наука
В России создали уникальное сырье для производства композитов
Новый способ важен потому, что при эксплуатации любых подземных сооружений, расположенных в обводненных грунтах, со временем нарушается их гидроизоляция. Разработанную технологию можно будет применять, когда невозможно восстановить гидроизоляцию сооружения открытым способом (выемка грунта с земной поверхности до подземного сооружения с обнажением его обделки, нанесение на наружную поверхность обделки гидроизоляционной оболочки и обратная засыпка котлована с подземным сооружением).
В будущем ученые КузГТУ планируют испытать возможность применения для гидрорасчленения контакта между обделкой и грунтом не цементно-силикатного раствора, а синтетического гидроизоляционного твердеющего раствора (смолы).
Гранулы полипропилена - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 09:00Наука
В России создали новую технологию производства химического сырья
 
НаукаКемеровоНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссияКузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Автоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водитель
02:08Врач-диетолог дала советы по выбору курицы
02:02"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкой
01:46НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:43Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в Ташкент
01:17Экономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожало
01:16Госсекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с Китаем
00:57Мать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзамене
00:48США раскритиковали Россию за импортозамещение
00:27В Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской области
00:01Российские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 году
23:51США одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил Пентагон
23:50Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлился
23:50Полиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева
23:39В ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемым
23:21Летевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправности
23:14США готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил Байден
23:00Захарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТР
22:52Байден сообщил о заразившихся "омикроном" в Белом доме
22:49"Омикрон" стал доминирующим штаммом в США
Лента новостейМолния
Автоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водительВрач-диетолог дала советы по выбору курицы"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкойНАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в ТашкентЭкономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожалоГоссекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с КитаемМать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзаменеСША раскритиковали Россию за импортозамещениеВ Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской областиРоссийские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 годуСША одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил ПентагонВернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлилсяПолиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста СоловьеваВ ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемымЛетевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправностиСША готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил БайденЗахарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТРБайден сообщил о заразившихся "омикроном" в Белом доме"Омикрон" стал доминирующим штаммом в США