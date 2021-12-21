https://ria.ru/20211221/kuzgtu-1764592162.html

Ученые создали новый метод защиты подземных сооружений от воды

Ученые создали новый метод защиты подземных сооружений от воды - РИА Новости, 21.12.2021

Ученые создали новый метод защиты подземных сооружений от воды

Ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева (КузГТУ) разработали технологию, предотвращающую проникновение грунтовых вод РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T03:00

2021-12-21T03:00

2021-12-21T03:01

наука

кемерово

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева (КузГТУ) разработали технологию, предотвращающую проникновение грунтовых вод в подземные сооружения. По мнению авторов, новый метод позволит эффективно защитить различные объекты промышленного, сельскохозяйственного, оборонного, коммунального и другого назначения от коррозии и иных пагубных воздействий, сообщили в пресс-службе вуза.При эксплуатации подземного сооружения, расположенного в обводненных грунтах, со временем происходит физический износ обделки его подземной части и нарушение целостности ее гидроизоляционного покрытия. В результате грунтовые воды через изношенное гидроизоляционное покрытие и обделку проникают внутрь подземного сооружения и препятствуют его нормальной эксплуатации. Кроме того, они вызывают коррозию сооружения и расположенного в нем оборудования.Новизна предложенной технологии гидроизоляции обделки подземного сооружения заключается в формировании на ее наружной поверхности оболочки из водонепроницаемого цементно-силикатного камня. Это происходит путем гидрорасчленения контакта между наружной поверхностью обделки подземного сооружения и грунтом и заполнения щелей цементно-силикатным раствором.Ученые КузГТУ на основе методов теории подобия и моделирования разработали экспериментальную установку со стенд-моделью, симулирующей процесс гидрорасчленения контакта. Эта установка позволила подтвердить эффективность нового метода.Исследователи предложили формировать верхнюю гидроизоляционную оболочку из уплотненного цементацией обводненного грунтового массива с искусственно пониженной водопроницаемостью, а нижнюю – из водонепроницаемого цементно-силикатного камня.Новый способ важен потому, что при эксплуатации любых подземных сооружений, расположенных в обводненных грунтах, со временем нарушается их гидроизоляция. Разработанную технологию можно будет применять, когда невозможно восстановить гидроизоляцию сооружения открытым способом (выемка грунта с земной поверхности до подземного сооружения с обнажением его обделки, нанесение на наружную поверхность обделки гидроизоляционной оболочки и обратная засыпка котлована с подземным сооружением).В будущем ученые КузГТУ планируют испытать возможность применения для гидрорасчленения контакта между обделкой и грунтом не цементно-силикатного раствора, а синтетического гидроизоляционного твердеющего раствора (смолы).

https://ria.ru/20211213/tpu-1763362891.html

https://ria.ru/20210824/kuzgtu-1746865907.html

https://ria.ru/20211216/yagtu-1763857269.html

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кемерово, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева