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Счетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновников
Счетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновников - РИА Новости, 21.12.2021
Счетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновников
Счетная палата РФ разместила в открытом доступе обучающие видео и презентации с рекомендациями, как писать проще о сложных государственных вопросах, говорится в РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T00:14
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общество
москва
счетная палата рф
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Счетная палата РФ разместила в открытом доступе обучающие видео и презентации с рекомендациями, как писать проще о сложных государственных вопросах, говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что услуги по созданию обучающих материалов и проведению консультаций для сотрудников Счетной палаты были оказаны в рамках госконтракта стоимостью 1,375 миллиона рублей. "В 2021 году курс был размещен на внутренней обучающей платформе СП РФ. Министерства, ведомства, КСО проявили к обучению большой интерес. В связи с этим все материалы курса теперь публикуются в открытом доступе для всех желающих", - указывается в сообщении.Обучение состоит из трех блоков: "Основы структурирования информации", "Лексико-стилистическое наполнение текста", "Визуальный контент". Каждая тема включает цикл видеоуроков и презентаций к ним. Всего в курсе 24 видео, а общая длительность обучения – четыре часа."Мы видим значительный запрос со стороны общества на то, чтобы органы власти были еще более понятны, говорили с людьми на одном языке. Поэтому мы изначально создавали наш курс не только для себя, но и для всех госслужащих, чтобы у каждого ведомства расширилась возможность предоставлять информацию о себе на понятном для всех языке", - прокомментировал директор департамента внешних коммуникаций СП Павел Демидов.
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общество, москва, счетная палата рф, россия
00:14 21.12.2021
 
Счетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновников

Счетная палата России подготовила обучающий видео-курс русского языка для чиновников

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Счетная палата РФ разместила в открытом доступе обучающие видео и презентации с рекомендациями, как писать проще о сложных государственных вопросах, говорится в сообщении ведомства.
"Главная цель обучающего курса – развитие компетенций деловой речи и повышение понятности, доступности официальных документов. Данный курс базируется на примерах и материалах из отчетов Счетной палаты, но может быть полезен всем сотрудникам государственных органов, работающим с текстами официальных документов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что услуги по созданию обучающих материалов и проведению консультаций для сотрудников Счетной палаты были оказаны в рамках госконтракта стоимостью 1,375 миллиона рублей. "В 2021 году курс был размещен на внутренней обучающей платформе СП РФ. Министерства, ведомства, КСО проявили к обучению большой интерес. В связи с этим все материалы курса теперь публикуются в открытом доступе для всех желающих", - указывается в сообщении.
Обучение состоит из трех блоков: "Основы структурирования информации", "Лексико-стилистическое наполнение текста", "Визуальный контент". Каждая тема включает цикл видеоуроков и презентаций к ним. Всего в курсе 24 видео, а общая длительность обучения – четыре часа.
"Мы видим значительный запрос со стороны общества на то, чтобы органы власти были еще более понятны, говорили с людьми на одном языке. Поэтому мы изначально создавали наш курс не только для себя, но и для всех госслужащих, чтобы у каждого ведомства расширилась возможность предоставлять информацию о себе на понятном для всех языке", - прокомментировал директор департамента внешних коммуникаций СП Павел Демидов.
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