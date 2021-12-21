https://ria.ru/20211221/kursy-1764634175.html
Счетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновников
Счетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновников - РИА Новости, 21.12.2021
Счетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновников
Счетная палата РФ разместила в открытом доступе обучающие видео и презентации с рекомендациями, как писать проще о сложных государственных вопросах, говорится в РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T00:14
2021-12-21T00:14
2021-12-21T00:14
общество
москва
счетная палата рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/31443/28/314432890_0:0:3059:1720_1920x0_80_0_0_7f2d79d8def02a81705d1347e05304c3.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Счетная палата РФ разместила в открытом доступе обучающие видео и презентации с рекомендациями, как писать проще о сложных государственных вопросах, говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что услуги по созданию обучающих материалов и проведению консультаций для сотрудников Счетной палаты были оказаны в рамках госконтракта стоимостью 1,375 миллиона рублей. "В 2021 году курс был размещен на внутренней обучающей платформе СП РФ. Министерства, ведомства, КСО проявили к обучению большой интерес. В связи с этим все материалы курса теперь публикуются в открытом доступе для всех желающих", - указывается в сообщении.Обучение состоит из трех блоков: "Основы структурирования информации", "Лексико-стилистическое наполнение текста", "Визуальный контент". Каждая тема включает цикл видеоуроков и презентаций к ним. Всего в курсе 24 видео, а общая длительность обучения – четыре часа."Мы видим значительный запрос со стороны общества на то, чтобы органы власти были еще более понятны, говорили с людьми на одном языке. Поэтому мы изначально создавали наш курс не только для себя, но и для всех госслужащих, чтобы у каждого ведомства расширилась возможность предоставлять информацию о себе на понятном для всех языке", - прокомментировал директор департамента внешних коммуникаций СП Павел Демидов.
https://ria.ru/20210825/ege-1747220388.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/31443/28/314432890_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_0b120548b1f0b5834729f322c484673d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, счетная палата рф, россия
Счетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновников
Счетная палата России подготовила обучающий видео-курс русского языка для чиновников
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Счетная палата РФ
разместила в открытом доступе обучающие видео и презентации с рекомендациями, как писать проще о сложных государственных вопросах, говорится в сообщении ведомства.
"Главная цель обучающего курса – развитие компетенций деловой речи и повышение понятности, доступности официальных документов. Данный курс базируется на примерах и материалах из отчетов Счетной палаты, но может быть полезен всем сотрудникам государственных органов, работающим с текстами официальных документов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что услуги по созданию обучающих материалов и проведению консультаций для сотрудников Счетной палаты были оказаны в рамках госконтракта стоимостью 1,375 миллиона рублей. "В 2021 году курс был размещен на внутренней обучающей платформе СП РФ. Министерства, ведомства, КСО проявили к обучению большой интерес. В связи с этим все материалы курса теперь публикуются в открытом доступе для всех желающих", - указывается в сообщении.
Обучение состоит из трех блоков: "Основы структурирования информации", "Лексико-стилистическое наполнение текста", "Визуальный контент". Каждая тема включает цикл видеоуроков и презентаций к ним. Всего в курсе 24 видео, а общая длительность обучения – четыре часа.
"Мы видим значительный запрос со стороны общества на то, чтобы органы власти были еще более понятны, говорили с людьми на одном языке. Поэтому мы изначально создавали наш курс не только для себя, но и для всех госслужащих, чтобы у каждого ведомства расширилась возможность предоставлять информацию о себе на понятном для всех языке", - прокомментировал директор департамента внешних коммуникаций СП Павел Демидов.