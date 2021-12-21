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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211221/kurs-1764701522.html
Официальный курс евро на среду снизился на 30 копеек
Официальный курс евро на среду снизился на 30 копеек - РИА Новости, 21.12.2021
Официальный курс евро на среду снизился на 30 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 29,74 копейки, до 83,3213 рубля, курс доллара - на 47,41 копейки, до 73,8206 рубля,... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:37
2021-12-21T13:37
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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евро
центральный банк рф (цб рф)
динамика курсов валют
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 29,74 копейки, до 83,3213 рубля, курс доллара - на 47,41 копейки, до 73,8206 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 39,46 копейки, составив 78,0959 рубля.
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экономика, рубль, доллар, евро, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия
13:37 21.12.2021
 
Официальный курс евро на среду снизился на 30 копеек

Официальный курс евро на среду снизился на 29,74 копейки, до 83,32 рубля

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 29,74 копейки, до 83,3213 рубля, курс доллара - на 47,41 копейки, до 73,8206 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 39,46 копейки, составив 78,0959 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльДолларевроЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Динамика курсов валютРоссия
 
 
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