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Мишустин рассказал о поддержке регионов в борьбе с COVID-19
Мишустин рассказал о поддержке регионов в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 21.12.2021
Мишустин рассказал о поддержке регионов в борьбе с COVID-19
Правительство РФ выделит субъектам около 10 миллиардов рублей на ремонт и замену медицинского оборудования для лечения пациентов с коронавирусом, средства... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:55
2021-12-21T15:55
2021-12-21T16:19
распространение коронавируса
михаил мишустин
здоровье - общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Правительство РФ выделит субъектам около 10 миллиардов рублей на ремонт и замену медицинского оборудования для лечения пациентов с коронавирусом, средства получат 54 региона, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19."Мы приняли решение выделить регионам нашей страны 10 миллиардов рублей на ремонт и замену оборудования, которое используется для лечения пациентов с COVID. Их получат 54 российских субъекта и смогут направить также на закупку расходных материалов для больниц, средств индивидуальной защиты для персонала", - сказал Мишустин.
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михаил мишустин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, общество, коронавирус в россии
15:55 21.12.2021 (обновлено: 16:19 21.12.2021)
Мишустин рассказал о поддержке регионов в борьбе с COVID-19
Мишустин: правительство выделило около десяти миллиардов рублей на борьбу с COVID-19