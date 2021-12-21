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Мишустин рассказал о поддержке регионов в борьбе с COVID-19

Мишустин рассказал о поддержке регионов в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 21.12.2021

Мишустин рассказал о поддержке регионов в борьбе с COVID-19

Правительство РФ выделит субъектам около 10 миллиардов рублей на ремонт и замену медицинского оборудования для лечения пациентов с коронавирусом, средства... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T15:55

2021-12-21T15:55

2021-12-21T16:19

распространение коронавируса

михаил мишустин

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Правительство РФ выделит субъектам около 10 миллиардов рублей на ремонт и замену медицинского оборудования для лечения пациентов с коронавирусом, средства получат 54 региона, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19."Мы приняли решение выделить регионам нашей страны 10 миллиардов рублей на ремонт и замену оборудования, которое используется для лечения пациентов с COVID. Их получат 54 российских субъекта и смогут направить также на закупку расходных материалов для больниц, средств индивидуальной защиты для персонала", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20211221/vaktsina-1764755312.html

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