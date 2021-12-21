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В Томске из горящего гаража спасли надышавшегося дымом кота
В Томске из горящего гаража спасли надышавшегося дымом кота - РИА Новости, 21.12.2021
В Томске из горящего гаража спасли надышавшегося дымом кота
Пожарные спасли кота при тушении возгорания в одном из гаражей Томска, животное пришлось приводить в чувство с помощью дыхательного аппарата, сообщает ГУМЧС по... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:07
2021-12-21T13:07
2021-12-21T13:07
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НОВОСИБИРСК, 21 дек – РИА Новости. Пожарные спасли кота при тушении возгорания в одном из гаражей Томска, животное пришлось приводить в чувство с помощью дыхательного аппарата, сообщает ГУМЧС по Томской области.По данным ведомства, небольшой пожар произошел в кирпичном гараже в Томске по улице Континентальной. В погребе обгорела обшивка стен около печи на площади два квадратных метра."В задымленном гараже был найден кот, который изрядно успел надышаться угарным газом. Пожарные 2-й пожарно-спасательной части с помощью дыхательного аппарата привели котика в чувство и передали его хозяину", - сообщили в спасательном ведомстве.
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происшествия, животные, томская область, томск, россия
В Томске из горящего гаража спасли надышавшегося дымом кота
Томские пожарные спасли из горящего гаража надышавшегося дымом кота