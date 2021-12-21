https://ria.ru/20211221/kot-1764697824.html

В Томске из горящего гаража спасли надышавшегося дымом кота

В Томске из горящего гаража спасли надышавшегося дымом кота - РИА Новости, 21.12.2021

В Томске из горящего гаража спасли надышавшегося дымом кота

Пожарные спасли кота при тушении возгорания в одном из гаражей Томска, животное пришлось приводить в чувство с помощью дыхательного аппарата, сообщает ГУМЧС по... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:07

2021-12-21T13:07

2021-12-21T13:07

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НОВОСИБИРСК, 21 дек – РИА Новости. Пожарные спасли кота при тушении возгорания в одном из гаражей Томска, животное пришлось приводить в чувство с помощью дыхательного аппарата, сообщает ГУМЧС по Томской области.По данным ведомства, небольшой пожар произошел в кирпичном гараже в Томске по улице Континентальной. В погребе обгорела обшивка стен около печи на площади два квадратных метра."В задымленном гараже был найден кот, который изрядно успел надышаться угарным газом. Пожарные 2-й пожарно-спасательной части с помощью дыхательного аппарата привели котика в чувство и передали его хозяину", - сообщили в спасательном ведомстве.

https://ria.ru/20211217/olen-1764225314.html

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происшествия, животные, томская область, томск, россия