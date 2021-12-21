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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211221/koronavirus-1764823335.html
США готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил Байден
США готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил Байден - РИА Новости, 21.12.2021
США готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил Байден
США готовы к новому всплеску заболеваемости коронавирусом и не допустят повторения ситуации марта 2020 года, когда болезнь впервые обрушилась на страну, сказал... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T23:14
2021-12-21T23:29
распространение коронавируса
в мире
сша
джо байден
коронавирусы
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. США готовы к новому всплеску заболеваемости коронавирусом и не допустят повторения ситуации марта 2020 года, когда болезнь впервые обрушилась на страну, сказал президент Джо Байден.В телеобращении к нации он объявил, что штамм "омикрон" с неожиданно высокой вероятностью заражения стал доминирующим в США, назвал это поводом для беспокойства, но не паники и не стал обнародовать никаких планов закрытия секторов экономики, как это было в 2020 году."Мы подготовлены к тому, что грядет. В марте 2020 года мы не были готовы... Мы запасли достаточно халатов, масок и аппаратов искусственной вентиляции легких, чтобы справиться с ростом госпитализаций среди невакцинированных", - заверил он, выступая с обращением к нации в связи с распространением штамма "омикрон"."Мы готовы направить их (средства) немедленно туда, где они потребуются", - добавил президент. Перечисленные им меры включают расширение тестирования, мобилизацию тысячи военных медиков в помощь гражданским коллегам, создание дополнительных больничных мест, отправку машин скорой помощи в районы с наиболее сложной ситуацией.Главным отличием от марта 2020 года Байден назвал наличие 200 миллионов привитых американцев. Он заверил, что вакцинация и ревакцинация по-прежнему обеспечивают высокую защищенность от тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти.
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в мире, сша, джо байден, коронавирусы, коронавирус covid-19
23:14 21.12.2021 (обновлено: 23:29 21.12.2021)
 
США готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил Байден

Президент США Байден пообещал не допустить повторения ситуации марта 2020 года с COVID-19

© REUTERS / Eduardo MunozМобильный пункт тестирования на коронавирус (COVID-19) в Нью-Йорке, США
Мобильный пункт тестирования на коронавирус (COVID-19) в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / Eduardo Munoz
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. США готовы к новому всплеску заболеваемости коронавирусом и не допустят повторения ситуации марта 2020 года, когда болезнь впервые обрушилась на страну, сказал президент Джо Байден.
В телеобращении к нации он объявил, что штамм "омикрон" с неожиданно высокой вероятностью заражения стал доминирующим в США, назвал это поводом для беспокойства, но не паники и не стал обнародовать никаких планов закрытия секторов экономики, как это было в 2020 году.
Медицинские работники и пациент c COVID-19 в отделении реанимации медицинского центра в штате Айдахо, США - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
22:49Распространение коронавируса
"Омикрон" стал доминирующим штаммом в США
"Мы подготовлены к тому, что грядет. В марте 2020 года мы не были готовы... Мы запасли достаточно халатов, масок и аппаратов искусственной вентиляции легких, чтобы справиться с ростом госпитализаций среди невакцинированных", - заверил он, выступая с обращением к нации в связи с распространением штамма "омикрон".
"Мы готовы направить их (средства) немедленно туда, где они потребуются", - добавил президент. Перечисленные им меры включают расширение тестирования, мобилизацию тысячи военных медиков в помощь гражданским коллегам, создание дополнительных больничных мест, отправку машин скорой помощи в районы с наиболее сложной ситуацией.
Главным отличием от марта 2020 года Байден назвал наличие 200 миллионов привитых американцев. Он заверил, что вакцинация и ревакцинация по-прежнему обеспечивают высокую защищенность от тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти.
Доктор Энтони Фаучи, директор Национального института США по изучению аллергических и инфекционных заболеваний - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
19 декабря, 18:13Распространение коронавируса
Главный инфекционист США предрек стране сложные недели из-за "омикрона"
 
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