https://ria.ru/20211221/koronavirus-1764823335.html

США готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил Байден

США готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил Байден - РИА Новости, 21.12.2021

США готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил Байден

США готовы к новому всплеску заболеваемости коронавирусом и не допустят повторения ситуации марта 2020 года, когда болезнь впервые обрушилась на страну, сказал... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T23:14

2021-12-21T23:14

2021-12-21T23:29

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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. США готовы к новому всплеску заболеваемости коронавирусом и не допустят повторения ситуации марта 2020 года, когда болезнь впервые обрушилась на страну, сказал президент Джо Байден.В телеобращении к нации он объявил, что штамм "омикрон" с неожиданно высокой вероятностью заражения стал доминирующим в США, назвал это поводом для беспокойства, но не паники и не стал обнародовать никаких планов закрытия секторов экономики, как это было в 2020 году."Мы подготовлены к тому, что грядет. В марте 2020 года мы не были готовы... Мы запасли достаточно халатов, масок и аппаратов искусственной вентиляции легких, чтобы справиться с ростом госпитализаций среди невакцинированных", - заверил он, выступая с обращением к нации в связи с распространением штамма "омикрон"."Мы готовы направить их (средства) немедленно туда, где они потребуются", - добавил президент. Перечисленные им меры включают расширение тестирования, мобилизацию тысячи военных медиков в помощь гражданским коллегам, создание дополнительных больничных мест, отправку машин скорой помощи в районы с наиболее сложной ситуацией.Главным отличием от марта 2020 года Байден назвал наличие 200 миллионов привитых американцев. Он заверил, что вакцинация и ревакцинация по-прежнему обеспечивают высокую защищенность от тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти.

https://ria.ru/20211221/omikron-1764821880.html

https://ria.ru/20211219/omikron-1764457260.html

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в мире, сша, джо байден, коронавирусы, коронавирус covid-19