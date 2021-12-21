https://ria.ru/20211221/koronavirus-1764769738.html

Из больниц выписали первых заразившихся омикрон-штаммом, заявила Попова

Из больниц выписали первых заразившихся омикрон-штаммом, заявила Попова - РИА Новости, 21.12.2021

Из больниц выписали первых заразившихся омикрон-штаммом, заявила Попова

Первые 16 россиян, у которых был выявлен штамм коронавируса "омикрон", уже выписаны из стационаров, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:49

2021-12-21T16:49

2021-12-21T16:56

распространение коронавируса

общество

анна попова

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762780086_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_75222eefbf48ad2cce63c1076b156eeb.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Первые 16 россиян, у которых был выявлен штамм коронавируса "омикрон", уже выписаны из стационаров, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день они уже выздоравливают, выписываются из стационара, так же как и те, кто благополучно прошел 14-дневный карантин, находясь в обсерваторе. И в связи с тем, что у пациентов были отрицательные тесты на все варианты вируса и не ухудшалось самочувствие, по истечении 14 дней они были выписаны и отправлены по домам", - сказала Попова в интервью изданию "Комсомольская правда".

https://ria.ru/20211221/omikron-shtamm-1764769372.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, анна попова, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество