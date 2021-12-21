https://ria.ru/20211221/koronavirus-1764769738.html
Из больниц выписали первых заразившихся омикрон-штаммом, заявила Попова
Из больниц выписали первых заразившихся омикрон-штаммом, заявила Попова - РИА Новости, 21.12.2021
Из больниц выписали первых заразившихся омикрон-штаммом, заявила Попова
Первые 16 россиян, у которых был выявлен штамм коронавируса "омикрон", уже выписаны из стационаров, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:49
2021-12-21T16:49
2021-12-21T16:56
распространение коронавируса
общество
анна попова
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Первые 16 россиян, у которых был выявлен штамм коронавируса "омикрон", уже выписаны из стационаров, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день они уже выздоравливают, выписываются из стационара, так же как и те, кто благополучно прошел 14-дневный карантин, находясь в обсерваторе. И в связи с тем, что у пациентов были отрицательные тесты на все варианты вируса и не ухудшалось самочувствие, по истечении 14 дней они были выписаны и отправлены по домам", - сказала Попова в интервью изданию "Комсомольская правда".
https://ria.ru/20211221/omikron-shtamm-1764769372.html
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общество, анна попова, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
16:49 21.12.2021 (обновлено: 16:56 21.12.2021)
Из больниц выписали первых заразившихся омикрон-штаммом, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова: из больниц выписали первых 16 заразившихся омикрон-штаммом