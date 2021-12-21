https://ria.ru/20211221/koronavirus-1764767027.html

Попова рассказала о заразившихся омикрон-штаммом

Попова рассказала о заразившихся омикрон-штаммом - РИА Новости, 21.12.2021

Попова рассказала о заразившихся омикрон-штаммом

В большинстве случаев больные штаммом коронавируса "омикрон" в РФ вакцинированы или ранее переболели ковидом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:36

2021-12-21T16:36

2021-12-21T16:55

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В большинстве случаев больные штаммом коронавируса "омикрон" в РФ вакцинированы или ранее переболели ковидом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Большая часть из них имеют иммунитет. Это люди, в основном вернувшиеся из-за границы. Последовательная передача есть только в тесных очагах среди контактных. В основном это люди или привитые или перенесшие заболевание в предыдущий период", - сказала Попова в ходе координационного совета президиума по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20211221/omikron-1764765623.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19