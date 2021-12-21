https://ria.ru/20211221/koronavirus-1764767027.html
Попова рассказала о заразившихся омикрон-штаммом
Попова рассказала о заразившихся омикрон-штаммом - РИА Новости, 21.12.2021
Попова рассказала о заразившихся омикрон-штаммом
В большинстве случаев больные штаммом коронавируса "омикрон" в РФ вакцинированы или ранее переболели ковидом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:36
2021-12-21T16:36
2021-12-21T16:55
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В большинстве случаев больные штаммом коронавируса "омикрон" в РФ вакцинированы или ранее переболели ковидом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Большая часть из них имеют иммунитет. Это люди, в основном вернувшиеся из-за границы. Последовательная передача есть только в тесных очагах среди контактных. В основном это люди или привитые или перенесшие заболевание в предыдущий период", - сказала Попова в ходе координационного совета президиума по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20211221/omikron-1764765623.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19
16:36 21.12.2021 (обновлено: 16:55 21.12.2021)
Попова рассказала о заразившихся омикрон-штаммом
Глава Роспотребнадзора Попова: большинство больных с омикрон-штаммом имеют иммунитет