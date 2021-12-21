https://ria.ru/20211221/koronavirus-1764760501.html
Контактировавшие с зараженными омикрон-штаммом изолированы, заявила Попова
Контактировавшие с зараженными омикрон-штаммом изолированы, заявила Попова - РИА Новости, 21.12.2021
Контактировавшие с зараженными омикрон-штаммом изолированы, заявила Попова
Сегодня работаем с 300 контактировавших с пациентами со штаммом коронавируса "омикрон", они все в изоляции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:14
2021-12-21T16:14
2021-12-21T16:37
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Сегодня работаем с 300 контактировавших с пациентами со штаммом коронавируса "омикрон", они все в изоляции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день мы ещё работаем с тремя сотнями ... контактных лиц, они все находятся в изоляции под медицинским наблюдением, и уже среди них выявлены 4 человека, которые при ПЦР-тестировании дали положительный результат ", - сказала Попова в ходе координационного совета президиума по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20211221/bolnitsy-1764763560.html
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общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус covid-19
16:14 21.12.2021 (обновлено: 16:37 21.12.2021)
Контактировавшие с зараженными омикрон-штаммом изолированы, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова: контактировавшие с зараженными омикрон-штаммом изолированы