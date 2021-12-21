https://ria.ru/20211221/koronavirus-1764760501.html

Контактировавшие с зараженными омикрон-штаммом изолированы, заявила Попова

Контактировавшие с зараженными омикрон-штаммом изолированы, заявила Попова - РИА Новости, 21.12.2021

Контактировавшие с зараженными омикрон-штаммом изолированы, заявила Попова

Сегодня работаем с 300 контактировавших с пациентами со штаммом коронавируса "омикрон", они все в изоляции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:14

2021-12-21T16:14

2021-12-21T16:37

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Сегодня работаем с 300 контактировавших с пациентами со штаммом коронавируса "омикрон", они все в изоляции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день мы ещё работаем с тремя сотнями ... контактных лиц, они все находятся в изоляции под медицинским наблюдением, и уже среди них выявлены 4 человека, которые при ПЦР-тестировании дали положительный результат ", - сказала Попова в ходе координационного совета президиума по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20211221/bolnitsy-1764763560.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус covid-19