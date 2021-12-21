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В России отметили снижение заболеваемости COVID-19 за полгода

В России отметили снижение заболеваемости COVID-19 за полгода - РИА Новости, 21.12.2021

В России отметили снижение заболеваемости COVID-19 за полгода

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ в течение последних шести недель наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом, по сравнению с... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:06

2021-12-21T16:06

2021-12-21T16:29

распространение коронавируса

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ в течение последних шести недель наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом, по сравнению с предыдущей неделей оно составило 8,2%."В Российской Федерации благодаря реализуемому комплексу противоэпидемиологических мероприятий в течение последних шести недель мы наблюдаем снижение заболеваемости. Показатель на прошедшей 50 неделе составил 133,12 на 100 тысяч населения, это снижение (по сравнению) с неделей предыдущей – на 8,2%", - сказала Попова на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.

россия

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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии