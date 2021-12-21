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В России отметили снижение заболеваемости COVID-19 за полгода
В России отметили снижение заболеваемости COVID-19 за полгода - РИА Новости, 21.12.2021
В России отметили снижение заболеваемости COVID-19 за полгода
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ в течение последних шести недель наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом, по сравнению с... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:06
2021-12-21T16:06
2021-12-21T16:29
распространение коронавируса
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ в течение последних шести недель наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом, по сравнению с предыдущей неделей оно составило 8,2%."В Российской Федерации благодаря реализуемому комплексу противоэпидемиологических мероприятий в течение последних шести недель мы наблюдаем снижение заболеваемости. Показатель на прошедшей 50 неделе составил 133,12 на 100 тысяч населения, это снижение (по сравнению) с неделей предыдущей – на 8,2%", - сказала Попова на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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РИА Новости
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:06 21.12.2021 (обновлено: 16:29 21.12.2021)
В России отметили снижение заболеваемости COVID-19 за полгода
Глава Роспотребнадзора Попова: заболеваемость COVID-19 в России снизилась за полгода