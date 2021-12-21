https://ria.ru/20211221/koronavirus-1764757378.html

Попова оценила снижение уровня заболеваемости COVID-19 за неделю

Попова оценила снижение уровня заболеваемости COVID-19 за неделю - РИА Новости, 21.12.2021

Попова оценила снижение уровня заболеваемости COVID-19 за неделю

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ в течение последних шести недель наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом, по сравнению с... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:05

2021-12-21T16:05

2021-12-21T16:39

россия

распространение коронавируса

общество

ставропольский край

мурманская область

нижегородская область

курская область

смоленская область

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ в течение последних шести недель наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом, по сравнению с предыдущей неделей оно составило 8,2%."В Российской Федерации благодаря реализуемому комплексу противоэпидемиологических мероприятий в течение последних шести недель мы наблюдаем снижение заболеваемости. Показатель на прошедшей 50 неделе составил 133,12 на 100 тысяч населения, это снижение (по сравнению) с неделей предыдущей – на 8,2%", - сказала Попова на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом."Продолжается рост заболеваемости в шести субъектах - это Курская область, Смоленская, Мурманская, Ставропольский край, Республика Дагестан, Нижегородская область. Хотя прирост не более 9%, но вместе с тем это рост", - сказала Попова на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19."И снижение заболеваемости мы наблюдаем в 65 субъектах РФ", - добавила Попова."Снижение заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах, но по-прежнему лидером остается возрастная группа 65 и старше. Заболеваемость здесь составила 181,9 на 100 тысяч населения", - добавила она.

https://ria.ru/20211221/koronavirus-1764748514.html

https://ria.ru/20211221/koronavirus-1764767027.html

россия

ставропольский край

мурманская область

нижегородская область

курская область

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