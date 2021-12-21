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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211221/koronavirus-1764757378.html
Попова оценила снижение уровня заболеваемости COVID-19 за неделю
Попова оценила снижение уровня заболеваемости COVID-19 за неделю - РИА Новости, 21.12.2021
Попова оценила снижение уровня заболеваемости COVID-19 за неделю
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ в течение последних шести недель наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом, по сравнению с... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:05
2021-12-21T16:39
россия
распространение коронавируса
общество
ставропольский край
мурманская область
нижегородская область
курская область
смоленская область
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ в течение последних шести недель наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом, по сравнению с предыдущей неделей оно составило 8,2%."В Российской Федерации благодаря реализуемому комплексу противоэпидемиологических мероприятий в течение последних шести недель мы наблюдаем снижение заболеваемости. Показатель на прошедшей 50 неделе составил 133,12 на 100 тысяч населения, это снижение (по сравнению) с неделей предыдущей – на 8,2%", - сказала Попова на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом."Продолжается рост заболеваемости в шести субъектах - это Курская область, Смоленская, Мурманская, Ставропольский край, Республика Дагестан, Нижегородская область. Хотя прирост не более 9%, но вместе с тем это рост", - сказала Попова на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19."И снижение заболеваемости мы наблюдаем в 65 субъектах РФ", - добавила Попова."Снижение заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах, но по-прежнему лидером остается возрастная группа 65 и старше. Заболеваемость здесь составила 181,9 на 100 тысяч населения", - добавила она.
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россия, общество, ставропольский край, мурманская область, нижегородская область, курская область, смоленская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, республика дагестан, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:05 21.12.2021 (обновлено: 16:39 21.12.2021)
 
Попова оценила снижение уровня заболеваемости COVID-19 за неделю

Попова: снижение заболеваемости COVID-19 составило 8,2% по сравнению с предыдущей неделей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники и пациент с COVID-19 в резервном госпитале на ВДНХ в Москве
Медицинские сотрудники и пациент с COVID-19 в резервном госпитале на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ в течение последних шести недель наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом, по сравнению с предыдущей неделей оно составило 8,2%.
Российской Федерации благодаря реализуемому комплексу противоэпидемиологических мероприятий в течение последних шести недель мы наблюдаем снижение заболеваемости. Показатель на прошедшей 50 неделе составил 133,12 на 100 тысяч населения, это снижение (по сравнению) с неделей предыдущей – на 8,2%", - сказала Попова на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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"Продолжается рост заболеваемости в шести субъектах - это Курская область, Смоленская, Мурманская, Ставропольский край, Республика Дагестан, Нижегородская область. Хотя прирост не более 9%, но вместе с тем это рост", - сказала Попова на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19.
"И снижение заболеваемости мы наблюдаем в 65 субъектах РФ", - добавила Попова.
"Снижение заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах, но по-прежнему лидером остается возрастная группа 65 и старше. Заболеваемость здесь составила 181,9 на 100 тысяч населения", - добавила она.
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Распространение коронавирусаРоссияОбществоСтавропольский крайМурманская областьНижегородская областьКурская областьСмоленская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоРеспублика ДагестанАнна ПоповаКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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