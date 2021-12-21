https://ria.ru/20211221/koronavirus-1764751217.html

Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве спокойной

Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве спокойной - РИА Новости, 21.12.2021

Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве спокойной

Ситуация с коронавирусом в Москве спокойная, от предыдущего пика количество госпитализаций людей с COVID-19 снизилось наполовину, сообщил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T15:54

2021-12-21T15:54

2021-12-21T16:02

общество

москва

сергей собянин

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве спокойная, от предыдущего пика количество госпитализаций людей с COVID-19 снизилось наполовину, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса."Ситуация с коронавирусом в Москве спокойная. Мы фиксируем еженедельное снижение уровня заболеваемости. От предыдущего пика объем заболеваемости уменьшился на две трети, количество госпитализаций уменьшилось вполовину", - сказал Собянин.Он добавил, что за последнюю неделю количество госпитализаций еще снизилось на 12%, "что говорит о благополучном фоне протекания эпидемии."

https://ria.ru/20211221/koronavirus-1764749199.html

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общество, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии