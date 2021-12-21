https://ria.ru/20211221/koronavirus-1764748514.html

Это последствие коронавируса невозможно излечить

Врач назвал не поддающееся лечению последствие COVID-19 - РИА Новости, 21.12.2021

Это последствие коронавируса невозможно излечить

У переболевших COVID-19 может развиться расстройство обоняния — паросмия, которую невозможно излечить медикаментами, рассказал Ura.ru врач-инфекционист Илья... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T15:47

2021-12-21T15:47

2021-12-21T18:08

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коронавирус covid-19

илья акинфиев

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. У переболевших COVID-19 может развиться расстройство обоняния — паросмия, которую невозможно излечить медикаментами, рассказал Ura.ru врач-инфекционист Илья Акинфиев."Пусть и редко, но у меня есть пациенты, которые жалуются не на отсутствие запаха, а еще хуже — на патологические запахи, то есть они не ощущают приятные запахи, только гнилостные", — поделился медик.Он пояснил, что при таком нарушении пациенты чувствуют неприятные запахи, что бы ни нюхали, и никакие лекарства не в состоянии это изменить. "Только со временем это проходит", — отметил Акинфиев.Специалист добавил, что восстановление обоняния у пациентов занимает разное время: у одних два месяца, а у других нет положительной динамики даже спустя полгода.Ранее главврач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко среди последствий коронавируса назвала потерю слуха и зрения, навязчивые запахи и облысение.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам властей, число заболевших среди привитых не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 76,5 миллиона человек, полностью вакцинировались 70,8 миллиона.

https://ria.ru/20211220/koronavirus-1764485280.html

https://ria.ru/20211221/privivka-1764607951.html

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, илья акинфиев