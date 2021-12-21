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Это последствие коронавируса невозможно излечить
Врач назвал не поддающееся лечению последствие COVID-19 - РИА Новости, 21.12.2021
Это последствие коронавируса невозможно излечить
У переболевших COVID-19 может развиться расстройство обоняния — паросмия, которую невозможно излечить медикаментами, рассказал Ura.ru врач-инфекционист Илья... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:47
2021-12-21T18:08
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
илья акинфиев
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. У переболевших COVID-19 может развиться расстройство обоняния — паросмия, которую невозможно излечить медикаментами, рассказал Ura.ru врач-инфекционист Илья Акинфиев."Пусть и редко, но у меня есть пациенты, которые жалуются не на отсутствие запаха, а еще хуже — на патологические запахи, то есть они не ощущают приятные запахи, только гнилостные", — поделился медик.Он пояснил, что при таком нарушении пациенты чувствуют неприятные запахи, что бы ни нюхали, и никакие лекарства не в состоянии это изменить. "Только со временем это проходит", — отметил Акинфиев.Специалист добавил, что восстановление обоняния у пациентов занимает разное время: у одних два месяца, а у других нет положительной динамики даже спустя полгода.Ранее главврач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко среди последствий коронавируса назвала потерю слуха и зрения, навязчивые запахи и облысение.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам властей, число заболевших среди привитых не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 76,5 миллиона человек, полностью вакцинировались 70,8 миллиона.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, илья акинфиев
15:47 21.12.2021 (обновлено: 18:08 21.12.2021)
 
Врач назвал не поддающееся лечению последствие COVID-19

Инфекционист Акинфиев назвал паросмию последствием COVID-19, которое не поддается лечению

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии, где проходят лечение пациенты c COVID-19
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии, где проходят лечение пациенты c COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. У переболевших COVID-19 может развиться расстройство обоняния — паросмия, которую невозможно излечить медикаментами, рассказал Ura.ru врач-инфекционист Илья Акинфиев.
"Пусть и редко, но у меня есть пациенты, которые жалуются не на отсутствие запаха, а еще хуже — на патологические запахи, то есть они не ощущают приятные запахи, только гнилостные", — поделился медик.
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Он пояснил, что при таком нарушении пациенты чувствуют неприятные запахи, что бы ни нюхали, и никакие лекарства не в состоянии это изменить. "Только со временем это проходит", — отметил Акинфиев.
Специалист добавил, что восстановление обоняния у пациентов занимает разное время: у одних два месяца, а у других нет положительной динамики даже спустя полгода.
Ранее главврач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко среди последствий коронавируса назвала потерю слуха и зрения, навязчивые запахи и облысение.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам властей, число заболевших среди привитых не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 76,5 миллиона человек, полностью вакцинировались 70,8 миллиона.
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