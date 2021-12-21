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Мишустин призвал быть готовыми к любому сценарию развития коронавируса
Мишустин призвал быть готовыми к любому сценарию развития коронавируса - РИА Новости, 21.12.2021
Мишустин призвал быть готовыми к любому сценарию развития коронавируса
России надо быть готовой к любому сценарию распространения нового штамма коронавируса "омикрон", в некоторых странах число заболевших им растет особенно быстро, РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:47
2021-12-21T15:47
2021-12-21T15:59
распространение коронавируса
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. России надо быть готовой к любому сценарию распространения нового штамма коронавируса "омикрон", в некоторых странах число заболевших им растет особенно быстро, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19."ВОЗ прогнозирует, что его распространение (штамма "омикрон" – ред.) может повысить нагрузку на систему здравоохранения и привести к увеличению числа госпитализаций. Мы видим, что происходит в других государствах, в некоторых число заболевших новой мутацией вируса растет особенно быстро. И нам надо быть готовыми к любому сценарию", - сказал Мишустин.
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15:47 21.12.2021 (обновлено: 15:59 21.12.2021)
Мишустин призвал быть готовыми к любому сценарию развития коронавируса
Премьер Мишустин: России надо быть готовой к любому сценарию развития коронавируса