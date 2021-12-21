https://ria.ru/20211221/koronavirus-1764673852.html
За сутки в России от COVID-19 умерли 1027 человек
За сутки в России от COVID-19 умерли 1027 человек - РИА Новости, 21.12.2021
За сутки в России от COVID-19 умерли 1027 человек
За сутки в России подтверждены 1027 смертей пациентов после COVID-19, за все время скончались 299 249 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T11:42
2021-12-21T11:42
2021-12-21T11:42
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 1027 смертей пациентов после COVID-19, за все время скончались 299 249 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 1027 смертей... За весь период по России умерло 299 249 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки подтверждено 80 смертей, в Санкт-Петербурге — 66, в Подмосковье — 50.
https://ria.ru/20211220/koronavirus-1764485280.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
За сутки в России от COVID-19 умерли 1027 человек
За сутки в России зафиксировали 1027 смертей от COVID-19