https://ria.ru/20211221/koronavirus-1764673852.html

За сутки в России от COVID-19 умерли 1027 человек

За сутки в России от COVID-19 умерли 1027 человек - РИА Новости, 21.12.2021

За сутки в России от COVID-19 умерли 1027 человек

За сутки в России подтверждены 1027 смертей пациентов после COVID-19, за все время скончались 299 249 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T11:42

2021-12-21T11:42

2021-12-21T11:42

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 1027 смертей пациентов после COVID-19, за все время скончались 299 249 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 1027 смертей... За весь период по России умерло 299 249 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки подтверждено 80 смертей, в Санкт-Петербурге — 66, в Подмосковье — 50.

https://ria.ru/20211220/koronavirus-1764485280.html

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