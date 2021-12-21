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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211221/koronavirus-1764673671.html
В России за сутки выписали 40 219 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 40 219 человек после COVID-19 - РИА Новости, 21.12.2021
В России за сутки выписали 40 219 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 40 219 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 055 199 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T11:41
2021-12-21T11:41
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 40 219 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 055 199 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 40 219 человек... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 9 055 199", - говорится в сообщении.В частности, в Подмосковье - 3342, Москве - 3155, Санкт-Петербурге - 2302.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:41 21.12.2021
 
В России за сутки выписали 40 219 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 40 219 человек после COVID-19, за все время — 9 055 199

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи реаниматологи в "красной зоне" больницы города Рассказово
Врачи реаниматологи в красной зоне больницы города Рассказово - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 40 219 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 055 199 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 40 219 человек... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 9 055 199", - говорится в сообщении.
В частности, в Подмосковье - 3342, Москве - 3155, Санкт-Петербурге - 2302.
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
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