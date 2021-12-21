https://ria.ru/20211221/kontrol-1764763725.html

Мишустин призвал усилить контроль за антиковидными мерами в праздники

Мишустин призвал усилить контроль за антиковидными мерами в праздники - РИА Новости, 21.12.2021

Мишустин призвал усилить контроль за антиковидными мерами в праздники

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о важности усиления контроля за соблюдением противоэпидемических мер в новогодние праздники. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:22

2021-12-21T16:22

2021-12-21T16:42

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о важности усиления контроля за соблюдением противоэпидемических мер в новогодние праздники."Крайне важно усилить контроль за соблюдением мер для борьбы с инфекцией, в том числе во время предстоящих праздников", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20211221/meropriyatiya-1764761113.html

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