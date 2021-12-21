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Мишустин призвал усилить контроль за антиковидными мерами в праздники
Мишустин призвал усилить контроль за антиковидными мерами в праздники - РИА Новости, 21.12.2021
Мишустин призвал усилить контроль за антиковидными мерами в праздники
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о важности усиления контроля за соблюдением противоэпидемических мер в новогодние праздники. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:22
2021-12-21T16:22
2021-12-21T16:42
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о важности усиления контроля за соблюдением противоэпидемических мер в новогодние праздники."Крайне важно усилить контроль за соблюдением мер для борьбы с инфекцией, в том числе во время предстоящих праздников", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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16:22 21.12.2021 (обновлено: 16:42 21.12.2021)
Мишустин призвал усилить контроль за антиковидными мерами в праздники
Мишустин призвал усилить контроль за соблюдением антиковидных мер в новогодние праздники