https://ria.ru/20211221/konflikty-1764714616.html

Современные военные конфликты идут не по шаблону, заявил Путин

Современные военные конфликты идут не по шаблону, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2021

Современные военные конфликты идут не по шаблону, заявил Путин

Современные военные конфликты идут не по шаблону, в них побеждает тот, кто принимает нестандартные решения, в России нужно готовить такие кадры, заявил... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:56

2021-12-21T13:56

2021-12-21T14:10

в мире

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Современные военные конфликты идут не по шаблону, в них побеждает тот, кто принимает нестандартные решения, в России нужно готовить такие кадры, заявил президент РФ Владимир Путин."Безусловно, на всех уровнях должны быть эффективные алгоритмы действий, передовая автоматика. Но, вместе с тем, мы видим, что современные военные конфликты проходят не по шаблону, в них, как и прежде, ключевая роль принадлежит командиру, очень многое зависит от его знаний, опыта, личных качеств. И побеждает тот, кто принимает действительно нестандартные решения", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ."Поэтому в ходе оперативной и боевой учебы необходимо готовить именно таких разносторонне развитых во всех отношениях командиров. Они должны быть в кадровом резерве военноначальников, к ним нужно присматриваться и уже сейчас направлять, предоставлять возможности для дальнейшего карьерного роста", - отметил президент.

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в мире, владимир путин, россия, безопасность