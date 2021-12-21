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Современные военные конфликты идут не по шаблону, заявил Путин
Современные военные конфликты идут не по шаблону, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2021
Современные военные конфликты идут не по шаблону, заявил Путин
Современные военные конфликты идут не по шаблону, в них побеждает тот, кто принимает нестандартные решения, в России нужно готовить такие кадры, заявил... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:56
2021-12-21T13:56
2021-12-21T14:10
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Современные военные конфликты идут не по шаблону, в них побеждает тот, кто принимает нестандартные решения, в России нужно готовить такие кадры, заявил президент РФ Владимир Путин."Безусловно, на всех уровнях должны быть эффективные алгоритмы действий, передовая автоматика. Но, вместе с тем, мы видим, что современные военные конфликты проходят не по шаблону, в них, как и прежде, ключевая роль принадлежит командиру, очень многое зависит от его знаний, опыта, личных качеств. И побеждает тот, кто принимает действительно нестандартные решения", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ."Поэтому в ходе оперативной и боевой учебы необходимо готовить именно таких разносторонне развитых во всех отношениях командиров. Они должны быть в кадровом резерве военноначальников, к ним нужно присматриваться и уже сейчас направлять, предоставлять возможности для дальнейшего карьерного роста", - отметил президент.
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в мире, владимир путин, россия, безопасность
13:56 21.12.2021 (обновлено: 14:10 21.12.2021)
Современные военные конфликты идут не по шаблону, заявил Путин
Президент Путин: современные военные конфликты идут не по шаблону
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
Современные военные конфликты идут не по шаблону, в них побеждает тот, кто принимает нестандартные решения, в России
нужно готовить такие кадры, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Безусловно, на всех уровнях должны быть эффективные алгоритмы действий, передовая автоматика. Но, вместе с тем, мы видим, что современные военные конфликты проходят не по шаблону, в них, как и прежде, ключевая роль принадлежит командиру, очень многое зависит от его знаний, опыта, личных качеств. И побеждает тот, кто принимает действительно нестандартные решения", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
"Поэтому в ходе оперативной и боевой учебы необходимо готовить именно таких разносторонне развитых во всех отношениях командиров. Они должны быть в кадровом резерве военноначальников, к ним нужно присматриваться и уже сейчас направлять, предоставлять возможности для дальнейшего карьерного роста", - отметил президент.