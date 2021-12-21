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Обвинение предложило снизить компенсации семьям жертв крушения MH17
Обвинение предложило снизить компенсации семьям жертв крушения MH17 - РИА Новости, 21.12.2021
Обвинение предложило снизить компенсации семьям жертв крушения MH17
Прокуратура Нидерландов предложила снизить запрашиваемые родственниками жертв крушения рейса MH17 суммы компенсаций с 40-50 тысяч евро до 30-40 тысяч евро,... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T18:42
2021-12-21T18:44
в мире
киев
сша
николай винниченко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
анастасия иванова
россия
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ПАРИЖ, 21 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Прокуратура Нидерландов предложила снизить запрашиваемые родственниками жертв крушения рейса MH17 суммы компенсаций с 40-50 тысяч евро до 30-40 тысяч евро, сообщила на слушаниях во вторник прокурор Биргит ван Руссель.В понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол возобновились слушания по делу об авиакатастрофе. Трансляция заседания ведется на сайте суда. Прокуратура Нидерландов начала зачитывать обвинительное заключение. Окружной суд Гааги в декабре получил более 300 исков о компенсациях от родственников жертв авиакатастрофы. По словам юридического советника семей погибших Арлетте Схейнс, запрошенные суммы компенсаций составляют от 40 до 50 тысяч евро в зависимости от степени родства."Размер суммы компенсаций должен оцениваться по украинскому законодательству, которое отличается от голландского... Мы считаем, что базовая сумма в 20 тысяч евро в качестве компенсации за ущерб для первой категории родственников может быть увеличена на 20 тысяч евро, это оправдано экстраординарностью характера исков о компенсации. Увеличение суммы на 20 тысяч евро для первой категории родственников было бы разумным и сбалансированным. Это означает, что для первой категории родственников сумма компенсации должна составить 40 тысяч евро", - сказала прокурор на заседании, оглашая обвинительный акт.Она пояснила, что к первой категории родственников относятся мужья и жены, партнеры, дети, родители, которые проживали вместе с погибшим. Гособвинение также предложило суду снизить для каждой следующей категории родственников на 5 тысяч евро суммы, предложенные представителями семей погибших."Таким образом, мы считаем, что для первой категории должна быть одобрена компенсация в размере 40 тысяч евро. Для второй категории, в которую входят дети, которые не проживали с погибшими родителями, или родители, которые не жили вместе с погибшими детьми, мы считаем разумной сумму в 35 тысяч евро. Для третьей категории, к которой относятся братья, сестры, бабушки, дедушки, тети, дяди, племянники, племянницы, мы предлагаем сумму компенсации в 30 тысяч евро", - заявила ван Руссель.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории. При этом ССГ отклонила показания двух свидетелей, заявивших, что они видели пуск ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка под Донецком, где дислоцировались вооруженные силы Украины (ВСУ).Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности. МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким.
https://ria.ru/20211220/mh17-1764540958.html
https://ria.ru/20200309/1568240104.html
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в мире, киев, сша, николай винниченко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, анастасия иванова, россия, mh17. расследование
18:42 21.12.2021 (обновлено: 18:44 21.12.2021)
 
Обвинение предложило снизить компенсации семьям жертв крушения MH17

Обвинение предложило снизить компенсации семьям жертв крушения MH17 до 30-40 тысяч евро

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ПАРИЖ, 21 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Прокуратура Нидерландов предложила снизить запрашиваемые родственниками жертв крушения рейса MH17 суммы компенсаций с 40-50 тысяч евро до 30-40 тысяч евро, сообщила на слушаниях во вторник прокурор Биргит ван Руссель.
В понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол возобновились слушания по делу об авиакатастрофе. Трансляция заседания ведется на сайте суда. Прокуратура Нидерландов начала зачитывать обвинительное заключение. Окружной суд Гааги в декабре получил более 300 исков о компенсациях от родственников жертв авиакатастрофы. По словам юридического советника семей погибших Арлетте Схейнс, запрошенные суммы компенсаций составляют от 40 до 50 тысяч евро в зависимости от степени родства.
"Размер суммы компенсаций должен оцениваться по украинскому законодательству, которое отличается от голландского... Мы считаем, что базовая сумма в 20 тысяч евро в качестве компенсации за ущерб для первой категории родственников может быть увеличена на 20 тысяч евро, это оправдано экстраординарностью характера исков о компенсации. Увеличение суммы на 20 тысяч евро для первой категории родственников было бы разумным и сбалансированным. Это означает, что для первой категории родственников сумма компенсации должна составить 40 тысяч евро", - сказала прокурор на заседании, оглашая обвинительный акт.
Она пояснила, что к первой категории родственников относятся мужья и жены, партнеры, дети, родители, которые проживали вместе с погибшим. Гособвинение также предложило суду снизить для каждой следующей категории родственников на 5 тысяч евро суммы, предложенные представителями семей погибших.
Ополченец на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 13:54
Суд Гааги получил еще три иска от родственников жертв MH17 о компенсациях
"Таким образом, мы считаем, что для первой категории должна быть одобрена компенсация в размере 40 тысяч евро. Для второй категории, в которую входят дети, которые не проживали с погибшими родителями, или родители, которые не жили вместе с погибшими детьми, мы считаем разумной сумму в 35 тысяч евро. Для третьей категории, к которой относятся братья, сестры, бабушки, дедушки, тети, дяди, племянники, племянницы, мы предлагаем сумму компенсации в 30 тысяч евро", - заявила ван Руссель.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.
Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Спасатели работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. 17 июля 2014 года - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
9 марта 2020, 00:44
Дело о крушении Boeing-777 в Донецкой области в 2014 году
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории. При этом ССГ отклонила показания двух свидетелей, заявивших, что они видели пуск ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка под Донецком, где дислоцировались вооруженные силы Украины (ВСУ).
Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности. МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 16:41
Семьи жертв крушения рейса MH17 требуют компенсации до 50 тысяч евро
 
В миреКиевСШАНиколай ВинниченкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФАнастасия ИвановаРоссияMH17. Расследование
 
 
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