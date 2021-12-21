https://ria.ru/20211221/kollegiya-1764726881.html

Путин выступил на расширенном заседании коллегии Минобороны

Путин выступил на расширенном заседании коллегии Минобороны - РИА Новости, 21.12.2021

Путин выступил на расширенном заседании коллегии Минобороны

Президент России Владимир Путин выступил на заседании коллегии Минобороны, где проанализировали и подвели итоги деятельности Вооруженных сил в 2021 году,... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T14:34

2021-12-21T14:34

2021-12-21T15:47

владимир путин

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил на заседании коллегии Минобороны, где проанализировали и подвели итоги деятельности Вооруженных сил в 2021 году, поставили задачи на следующий год, а также определили приоритеты дальнейшего развития армии и флота.Он подчеркнул, что уходящий 2021-й, как и предыдущий 2020 год, был экстраординарным из-за пандемии коронавируса."Принципиально важно, что в этих сложных условиях Вооруженные силы четко, без сбоев выполнили все стоящие перед ними задачи", — сказал глава государства.По его словам, была продолжена работа по модернизации армии, благодаря чему доля современных вооружений превысила 71 процент, а в ядерных силах — 89 процентов.Президент указал на рост уровня боевой подготовки войск, что стало видно по итогам совместного стратегического учения "Запад-2021", в ходе которого успешно отработаны задачи обеспечения безопасности Союзного государства.Путин отметил заслуги российских сил в разных регионах мира. Так, присутствие в Сирии вносит ощутимый вклад в стабильность страны, а благодаря миротворцам улучшилась гуманитарная ситуация в Карабахе. Широкий круг задач выполнил Военно-морской флот.Президент особо выделил работу военных медиков, которые помогали в борьбе с коронавирусом гражданскому населению девяти регионов России.Напряженность в ЕвропеГлава государства в своей речи затронул сложную ситуацию, которая сложилась в Европе в последние месяцы. По его словам, ответственность за ухудшение обстановки лежит на США, которые выходят из различных соглашений по стратегической стабильности и расширяют НАТО.Кроме того, Путин напомнил, как в 90-е годы Соединенные Штаты поддерживали сепаратизм на Кавказе при помощи террористов."Иногда задаешься вопросом: а зачем они все это делали в тех условиях? Непонятно. Я думаю, что от эйфории в связи <...> с так называемой победой в холодной войне. Из-за неправильной, неверной оценки ситуации на тот момент времени и неграмотного, неправильного анализа возможных вариантов развития ситуации. Вот из-за этого — других причин просто нет", — сказал российский лидер.По его словам, США придерживаются норм международного права и Устава ООН, когда им это выгодно, но тут же про них забывают, если это не соответствует их интересам, и подобные манипуляции уже надоели.Президент вновь указал, что если инфраструктура НАТО продолжит двигаться дальше и появится на Украине, то подлетное время ракет сократится до семи-десяти минут, а гиперзвукового оружия — до пяти, что станет для России серьезнейшим вызовом."Озабоченность вызывает наращивание непосредственно у российских границ военной группировки США и НАТО, а также проведение крупномасштабных учений, в том числе незапланированных. Нас крайне беспокоит, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США", — сказал Путин.Кроме того, он заявил, что США могут вооружить Украину и под этим прикрытием толкать экстремистов в отдельные регионы России, например в Крым.Гарантии безопасностиГлава государства подчеркнул, что страна не требует для себя особых условий.Он заявил, что от Вашингтона нужны юридические гарантии безопасности, а не устные заверения. При этом Россия будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги."В этой связи, как вы знаете, предложил президенту США начать переговоры по выработке конкретных договоренностей. Кстати говоря, <...> он в ходе разговора предложил назначить ответственных работников по этому направлению. В ответ на его предложения мы и направили наши проекты, которые исключили бы дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с нами странах ударных наступательных систем вооружения", — рассказал Путин.По его словам, некоторые недоброжелатели России интерпретируют эти предложения как ультиматум, но это не так."Есть и опасность, что будет предпринята попытка заболтать, погрузить в какое-то болото все наши предложения, а самим, используя эту паузу, делать то, что они хотят. <...> Такое развитие событий нас, конечно, не устроит", — сказал он.Президент подчеркнул, что Россия против кровопролития и хочет решать вопросы политико-дипломатическими средствами, поэтому надеется получить от США ясный и исчерпывающий ответ на свои предложения по гарантиям безопасности.Развитие армииПутин также обозначил задачи развития Вооруженных сил с учетом текущей обстановки."Первое — необходимо продолжить плановое, сбалансированное оснащение войск современным вооружением и техникой", — заявил президент.Он призвал уделять особое внимание поставкам высокоточных комплексов, новейших систем разведки, навигации, связи и управления."Второе. Приоритетными задачами боевой оперативной подготовки должно стать освоение современного оружия, а также новых форм и способов действия войск", — добавил глава государства.По его словам, успех в военной сфере во многом зависит от выверенности и быстроты принятия решений командирами на всех уровнях, нужно развивать системы их поддержки, внедрять туда технологии искусственного интеллекта."Безусловно, на всех уровнях должны быть эффективные алгоритмы действий, передовая автоматика. Но вместе с тем мы видим, что современные военные конфликты проходят не по шаблону, в них, как и прежде, ключевая роль принадлежит командиру, очень многое зависит от его знаний, опыта, личных качеств. И побеждает тот, кто принимает действительно нестандартные решения", — сказал Путин.Зарплаты военныхТакже президент поручил увеличить денежное довольствие военнослужащих, чтобы оно не просто соответствовало уровню оплаты труда в ведущих отраслях экономики, а превышало его.По словам президента, средний прогнозный уровень зарплаты в этом году в целом по экономике составил 55 тысяч рублей, средняя заработная плата в ведущих отраслях — 63,2 тысячи, средний уровень денежного довольствия военнослужащего в звании лейтенанта — 81,2 тысячи рублей."В последние годы нам удавалось это делать, достигнут хороший уровень боеготовности. И я об этом говорил, и министр (обороны. — Прим. ред.) только что докладывал. Темпы набраны очень достойные, нужные для нас", — указал Путин.Глава государства добавил, что есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, ими постоянно занимаются вместе с промышленностью.

https://ria.ru/20211221/perevooruzhenie-1764724596.html

https://ria.ru/20211221/ucheniya-1764721368.html

https://ria.ru/20210209/intellekt-1596625480.html

https://ria.ru/20211206/pensii-1762455306.html

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Путин назвал виновного в напряженности в Европе Путин назвал виновного в напряженности в Европе. И несколько раз стукнул по трибуне 2021-12-21T14:34 true PT0M33S

Путин о манипуляции США в сфере международного права Манипуляции со стороны Запада, прикрывающегося принципами международного права, надоели, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства во вторник принимает участие в расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ. Во время выступления Путин отметил, что страны Запада под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить свою собственную безопасность, действуют "за тысячи километров от своей национальной территории". 2021-12-21T14:34 true PT0M22S

Путин о необходимости юридически обязывающих гарантий в отношениях с США Путин заявил, что от США нужны юридические гарантии безопасности, а не устные заверения. При этом Россия будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги Соединенных штатов. 2021-12-21T14:34 true PT0M42S

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владимир путин