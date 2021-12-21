https://ria.ru/20211221/kitay-1764679732.html
Пекин выступил против критики Запада парламентских выборов в Гонконге
Пекин выступил против критики Запада парламентских выборов в Гонконге - РИА Новости, 21.12.2021
Пекин выступил против критики Запада парламентских выборов в Гонконге
Китай решительно выступает против безответственных заявлений западных стран о прошедших в Гонконге парламентских выборах, резко осуждает их вмешательство во... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T12:09
2021-12-21T12:09
2021-12-21T12:09
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чжао лицзянь
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ПЕКИН, 21 дек – РИА Новости. Китай решительно выступает против безответственных заявлений западных стран о прошедших в Гонконге парламентских выборах, резко осуждает их вмешательство во внутренние дела КНР, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее Великобритания, США, Канада, Новая Зеландия и Австралия выразили серьезную озабоченность по поводу "разрушения демократических элементов" избирательной системы Гонконга в ходе выборов в законодательное собрание."В ответ на сговор отдельных западных стран, которые делают безответственные высказывания о выборах в Законодательное собрание Гонконга седьмого созыва, на их грубое вмешательство во внутренние дела КНР китайская сторона выражает резкое осуждение и решительно вступает против", - заявил дипломат.Ранее протест на заявление указанных стран выразило также правительство Гонконга.Первые после крупной реформы избирательной системы выборы в законодательное собрание Гонконга прошли 19 декабря при рекордно низкой явке в соответствии с принципом "Гонконгом управляют патриоты". По итогам голосования победу одержали пропекинские кандидаты.Парламент Китая в марте одобрил план реформы избирательной системы Гонконга, который предполагает изменение порядка избрания главы администрации и формирования законодательного собрания, а также призван обеспечить реализацию принципа "Гонконгом управляют патриоты" и в паре с законом о национальной безопасности не допустить повторения массовых беспорядков 2019 года.Реформа вызвала критику и обеспокоенность ряда западных стран, которые считают, что изменения подрывают автономию Гонконга. МИД Китая в ответ традиционно заявляет, что вопросы Гонконга являются внутренним делом КНР, а все попытки влезть в дела Гонконга и оказать давление на Китай обречены на провал.
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в мире, сша, китай, канада, мид кнр, чжао лицзянь
Пекин выступил против критики Запада парламентских выборов в Гонконге
МИД Китая выступил против критики Запада парламентских выборов в Гонконге
ПЕКИН, 21 дек – РИА Новости. Китай
решительно выступает против безответственных заявлений западных стран о прошедших в Гонконге
парламентских выборах, резко осуждает их вмешательство во внутренние дела КНР, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
.
Ранее Великобритания
, США
, Канада
, Новая Зеландия
и Австралия
выразили серьезную озабоченность по поводу "разрушения демократических элементов" избирательной системы Гонконга в ходе выборов в законодательное собрание.
"В ответ на сговор отдельных западных стран, которые делают безответственные высказывания о выборах в Законодательное собрание Гонконга седьмого созыва, на их грубое вмешательство во внутренние дела КНР китайская сторона выражает резкое осуждение и решительно вступает против", - заявил дипломат.
Ранее протест на заявление указанных стран выразило также правительство Гонконга.
Первые после крупной реформы избирательной системы выборы в законодательное собрание Гонконга прошли 19 декабря при рекордно низкой явке в соответствии с принципом "Гонконгом управляют патриоты". По итогам голосования победу одержали пропекинские кандидаты.
Парламент Китая в марте одобрил план реформы избирательной системы Гонконга, который предполагает изменение порядка избрания главы администрации и формирования законодательного собрания, а также призван обеспечить реализацию принципа "Гонконгом управляют патриоты" и в паре с законом о национальной безопасности не допустить повторения массовых беспорядков 2019 года.
Реформа вызвала критику и обеспокоенность ряда западных стран, которые считают, что изменения подрывают автономию Гонконга. МИД Китая в ответ традиционно заявляет, что вопросы Гонконга являются внутренним делом КНР, а все попытки влезть в дела Гонконга и оказать давление на Китай обречены на провал.