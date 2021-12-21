https://ria.ru/20211221/kitay-1764645104.html

США негативно влияют на глобальную стабильность, заявили в Пекине

США негативно влияют на глобальную стабильность, заявили в Пекине - РИА Новости, 21.12.2021

США негативно влияют на глобальную стабильность, заявили в Пекине

США оказали серьезное негативное влияние на глобальный стратегический баланс и стабильность, а также на процесс международного контроля над вооружениями и... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T08:34

2021-12-21T08:34

2021-12-21T08:34

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договор по открытому небу

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ПЕКИН, 21 дек – РИА Новости. США оказали серьезное негативное влияние на глобальный стратегический баланс и стабильность, а также на процесс международного контроля над вооружениями и разоружения, им следует прекратить подобные действия, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР, комментируя выход России из Договора по открытому небу вслед за США.Многосторонний международный Договор по открытому небу (ДОН), разработанный при активном участии РФ, является мерой в области укрепления доверия и безопасности. Россия покинула Договор 18 декабря 2021 года вслед за выходом США в ноябре 2020 года."Правительство США, невзирая на опасения других сторон договора и международного сообщества, в одностороннем порядке денонсировало договор, что стало непосредственной причиной выхода из него российской стороны", - заявили в МИД Китая.В ведомстве подчеркнули, что Россия предприняла попытки спасти договор, но не получила отклика США и других сторон."На протяжении длительного времени США крепко придерживались менталитета холодной войны, руководствовались идеей "Америка прежде всего", непрерывно нарушали договоры и выходили из них, свободно наращивали военную мощь, преувеличивали противостояние и конкуренцию крупных государств, оказывали серьезное негативное влияние на глобальный стратегический баланс и стабильность, на взаимное доверие и сотрудничество между крупными державами, а также на процесс международного контроля над вооружениями и разоружения", - отметили в МИД Китая.Китайский МИД указал, что "призывает США с должным вниманием отнестись к озабоченности международного сообщества, прекратить вышеизложенные негативные действия и предпринять конкретные действия для поддержания глобальной стратегической стабильности, а также международного и регионального мира и безопасности".В конце мая 2020 года президент США Дональд Трамп сообщил, что США выходят из договора. Поводом для этого стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные нарушения договора со стороны России. В частности, США обвиняли Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября 2020 года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.После этого в МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Но Россия так и не получила гарантий соблюдения ДОН его участниками. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, первая реакция стран-участниц договора на требование Москвы предоставить четкие юридические гарантии выполнения своих обязательств была невразумительной, таким же невнятным был и ответ на второе требование гарантировать возможность выполнения наблюдательных полетов над всей территорией государств-участников, включая размещенные на ней объекты стран, участницами ДОН не являющихся.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что выход США из Договора по открытому небу делает его нежизнеспособным.

https://ria.ru/20211221/rakety-1764642827.html

https://ria.ru/20211218/don-1764340831.html

https://ria.ru/20211220/ssha-1764566273.html

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