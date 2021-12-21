https://ria.ru/20211221/kislorod-1764796738.html
Правительство поддержит закупку транспорта для доставки кислорода
Правительство поддержит закупку транспорта для доставки кислорода - РИА Новости, 21.12.2021
Правительство поддержит закупку транспорта для доставки кислорода
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об оказании господдержки проектам по закупке транспорта для доставки кислорода в больницы с целью... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T18:56
2021-12-21T18:56
2021-12-21T18:56
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правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об оказании господдержки проектам по закупке транспорта для доставки кислорода в больницы с целью оказания помощи больным COVID-19, сообщается на сайте кабмина."Федеральный центр профинансирует региональные проекты, направленные на закупку специализированного транспорта для хранения и доставки медицинского кислорода в больницы", - говорится в сообщении.Отмечается, что с помощью федеральной поддержки планируется приобрести 86 единиц техники на 750 миллионов рублей. Техника позволит поддерживать запас медицинского кислорода в больницах на должном уровне для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. К закупке специального транспорта для хранения и доставки кислорода в медучреждения будет привлечен Российский фонд технологического развития."Подписанным постановлением внесены изменения в правила предоставления субсидий Российскому фонду технологического развития на дальнейшее финансирование проектов по приоритетным направлениям. В частности, в перечень финансируемых направлений добавлены проекты по закупке средств транспортировки и хранения кислорода в целях противодействия эпидемическим заболеваниям", - поясняется в сообщении.
https://ria.ru/20211221/kislorod-1764754516.html
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общество, правительство рф, михаил мишустин, здоровье - общество, транспорт, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, кислород
Правительство поддержит закупку транспорта для доставки кислорода
Правительство поддержит закупку транспорта для доставки кислорода в ковидные больницы