Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211221/kislorod-1764754516.html
Мурашко оценил ситуацию с обеспеченностью кислородом для больных COVID-19
Мурашко оценил ситуацию с обеспеченностью кислородом для больных COVID-19 - РИА Новости, 21.12.2021
Мурашко оценил ситуацию с обеспеченностью кислородом для больных COVID-19
Ситуация с обеспеченностью кислородом для лечения больных коронавирусом в России стабильная, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:59
2021-12-21T16:19
общество
россия
распространение коронавируса
михаил мишустин
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирусы
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757174332_0:196:3142:1963_1920x0_80_0_0_f103e0abdcba5adc5f37f1f0e8f58689.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ситуация с обеспеченностью кислородом для лечения больных коронавирусом в России стабильная, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко."Что касается кислорода, по данным мониторинга доступности, в целом ситуация стабильная. С министерством промышленности и торговли мы отрабатываем, помогает нам очень активно Министерство обороны", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Он добавил, что заключены соглашения по поставке оборудования для производства кислорода высокой мощности."Заключены по вашему поручению (главы правительства России Михаила Мишустина) соглашения по поставке оборудования по производству кислорода высокой мощности, более 1000 литров производительности, на общую сумму более 5 миллиардов рублей", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19."Чтобы поддерживать запасы на должном уровне, в регионах должны быть возможности для его транспортировки. К закупке специального транспорта для хранения и доставки кислорода в медицинские учреждения привлечен Российский фонд технологического развития. Подписано постановление правительства, которое позволяет ему финансировать такие проекты. Это поможет пробрести около 90 единиц техники на 750 млрд рублей и решить вопрос поставок кислорода, тем более что он нужен тяжёлым пациентам, а их в нашей стране по-прежнему не мало, как и тех, кто проходит лечение дома", - сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.
https://ria.ru/20211221/koronavirus-1764758002.html
https://ria.ru/20211221/omikron-1764757880.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757174332_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b61b09cdf7964f9c41dde4052f3c349b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мишустин, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, кислород
15:59 21.12.2021 (обновлено: 16:19 21.12.2021)
 
Мурашко оценил ситуацию с обеспеченностью кислородом для больных COVID-19

Мурашко: ситуация с обеспеченностью кислородом для лечения больных COVID-19 стабильная

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник на территории кислородной станции в Ставропольской краевой специализированной клинической инфекционной больницы
Медицинский сотрудник на территории кислородной станции в Ставропольской краевой специализированной клинической инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ситуация с обеспеченностью кислородом для лечения больных коронавирусом в России стабильная, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Что касается кислорода, по данным мониторинга доступности, в целом ситуация стабильная. С министерством промышленности и торговли мы отрабатываем, помогает нам очень активно Министерство обороны", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Палата интенсивной терапии во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
16:06Распространение коронавируса
В России отметили снижение заболеваемости COVID-19 за полгода
Он добавил, что заключены соглашения по поставке оборудования для производства кислорода высокой мощности.
"Заключены по вашему поручению (главы правительства России Михаила Мишустина) соглашения по поставке оборудования по производству кислорода высокой мощности, более 1000 литров производительности, на общую сумму более 5 миллиардов рублей", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.
"Чтобы поддерживать запасы на должном уровне, в регионах должны быть возможности для его транспортировки. К закупке специального транспорта для хранения и доставки кислорода в медицинские учреждения привлечен Российский фонд технологического развития. Подписано постановление правительства, которое позволяет ему финансировать такие проекты. Это поможет пробрести около 90 единиц техники на 750 млрд рублей и решить вопрос поставок кислорода, тем более что он нужен тяжёлым пациентам, а их в нашей стране по-прежнему не мало, как и тех, кто проходит лечение дома", - сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
16:06Распространение коронавируса
Попова заявила о 41 выявленном случае омикрон-штамма в России
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияМихаил МишустинЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКислород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08Врач-диетолог дала советы по выбору курицы
02:02"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкой
01:46НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:43Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в Ташкент
01:17Экономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожало
01:16Госсекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с Китаем
00:57Мать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзамене
00:48США раскритиковали Россию за импортозамещение
00:27В Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской области
00:01Российские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 году
23:51США одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил Пентагон
23:50Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлился
23:50Полиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева
23:39В ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемым
23:21Летевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправности
23:14США готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил Байден
23:00Захарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТР
22:52Байден сообщил о заразившихся "омикроном" в Белом доме
22:49"Омикрон" стал доминирующим штаммом в США
22:47СМИ: США рассмотрят ограничение импорта смартфонов в Россию из-за Украины
Лента новостейМолния
Врач-диетолог дала советы по выбору курицы"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкойНАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в ТашкентЭкономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожалоГоссекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с КитаемМать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзаменеСША раскритиковали Россию за импортозамещениеВ Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской областиРоссийские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 годуСША одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил ПентагонВернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлилсяПолиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста СоловьеваВ ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемымЛетевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправностиСША готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил БайденЗахарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТРБайден сообщил о заразившихся "омикроном" в Белом доме"Омикрон" стал доминирующим штаммом в СШАСМИ: США рассмотрят ограничение импорта смартфонов в Россию из-за Украины