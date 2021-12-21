https://ria.ru/20211221/kislorod-1764754516.html

Мурашко оценил ситуацию с обеспеченностью кислородом для больных COVID-19

Мурашко оценил ситуацию с обеспеченностью кислородом для больных COVID-19 - РИА Новости, 21.12.2021

Мурашко оценил ситуацию с обеспеченностью кислородом для больных COVID-19

Ситуация с обеспеченностью кислородом для лечения больных коронавирусом в России стабильная, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T15:59

2021-12-21T15:59

2021-12-21T16:19

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михаил мишустин

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ситуация с обеспеченностью кислородом для лечения больных коронавирусом в России стабильная, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко."Что касается кислорода, по данным мониторинга доступности, в целом ситуация стабильная. С министерством промышленности и торговли мы отрабатываем, помогает нам очень активно Министерство обороны", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Он добавил, что заключены соглашения по поставке оборудования для производства кислорода высокой мощности."Заключены по вашему поручению (главы правительства России Михаила Мишустина) соглашения по поставке оборудования по производству кислорода высокой мощности, более 1000 литров производительности, на общую сумму более 5 миллиардов рублей", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19."Чтобы поддерживать запасы на должном уровне, в регионах должны быть возможности для его транспортировки. К закупке специального транспорта для хранения и доставки кислорода в медицинские учреждения привлечен Российский фонд технологического развития. Подписано постановление правительства, которое позволяет ему финансировать такие проекты. Это поможет пробрести около 90 единиц техники на 750 млрд рублей и решить вопрос поставок кислорода, тем более что он нужен тяжёлым пациентам, а их в нашей стране по-прежнему не мало, как и тех, кто проходит лечение дома", - сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

https://ria.ru/20211221/koronavirus-1764758002.html

https://ria.ru/20211221/omikron-1764757880.html

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