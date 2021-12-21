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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211221/kino-1764785607.html
Cын Виктора Цоя выиграл спор с Роспатентом из-за товарного знака "Кино"
Cын Виктора Цоя выиграл спор с Роспатентом из-за товарного знака "Кино" - РИА Новости, 21.12.2021
Cын Виктора Цоя выиграл спор с Роспатентом из-за товарного знака "Кино"
Суд по интеллектуальным правам во вторник по заявлению Александра Цоя, сына Виктора Цоя, признал незаконным одно из решений Роспатента, отказавшегося... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T18:23
2021-12-21T18:23
культура
виктор цой
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
александр титов
новости культуры
группа "кино"
юрий каспарян
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам во вторник по заявлению Александра Цоя, сына Виктора Цоя, признал незаконным одно из решений Роспатента, отказавшегося удовлетворить в полном объеме заявку наследника рок-музыканта на регистрацию товарного знака "Кино", следует из информации в картотеке арбитражных дел.Товарный знак состоит из выполненного оригинальным шрифтом словесного элемента "Кино" на фоне горизонтального четырехугольника черного цвета. Он повторяет обложку последнего студийного альбома группы "Кино", выпущенного в 1990 году после гибели Цоя и получившего название "Черный альбом".Сын Цоя попросил зарегистрировать бренд для шести классов товаров, включающих, например, компакт-диски, смартфоны, гитары, канцтовары, одежду, алкогольные и безалкогольные напитки, и двух классов услуг, включающих видеосъемку, бронирование билетов на мероприятия, гостиницы, рестораны и т.п.Роспатент для большинства запрошенных категорий товарный знак в апреле 2020 года зарегистрировал, но в отношении части товаров и услуг - отказал. Ведомство сослалось на то, что для товаров и услуг, имеющих отношение к кинематографу, знак не обладает различительной способностью, а также на его сходство до степени смешения с товарным знаком "Кино сначала", зарегистрированным в 2011 году тремя организаторами рок-фестиваля в честь Цоя и "Кино" в крымском Судаке.Александр Цой подал возражение на решение Роспатента. Он скорректировал заявку, отказавшись в ней, в частности, от таких товаров, как 3D-очки, устройства для видеозаписи, и таких услуг, как кинозалы, производство и прокат кинофильмов. В остальной части сын музыканта настаивал на регистрации бренда - в том числе, для носителей звукозаписи, услуг клубов, шоу-программ, развлечений и т.д.К возражению Цой-младший приложил письма в свою поддержку от музыкантов "Кино" Юрия Каспаряна, Александра Титова и Юрия Гурьянова, а также от двоих правообладателей бренда "Кино сначала". Третий находится в федеральном розыске, и заручиться его согласием не удалось.Роспатент рассмотрел возражение, но оставил в силе свое первоначальное решение, сославшись на отсутствие различительной способности обозначения для ряда товаров и услуг, а также на то, что письмо от двоих правообладателей сходного товарного знака не может считаться согласием, так как нет волеизъявления третьего правообладателя. Данное решение ведомства от 26 октября 2020 года Цой оспорил в судебном порядке. Мотивы суда, удовлетворившего требования к Роспатенту, станут известны после публикации полного текста решения.
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виктор цой, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), александр титов, новости культуры, группа "кино", юрий каспарян
18:23 21.12.2021
 
Cын Виктора Цоя выиграл спор с Роспатентом из-за товарного знака "Кино"

Cын Виктора Цоя выиграл в суде спор с Роспатентом из-за товарного знака "Кино"

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкГраффити с изображением певца Виктора Цоя
Граффити с изображением певца Виктора Цоя - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам во вторник по заявлению Александра Цоя, сына Виктора Цоя, признал незаконным одно из решений Роспатента, отказавшегося удовлетворить в полном объеме заявку наследника рок-музыканта на регистрацию товарного знака "Кино", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Товарный знак состоит из выполненного оригинальным шрифтом словесного элемента "Кино" на фоне горизонтального четырехугольника черного цвета. Он повторяет обложку последнего студийного альбома группы "Кино", выпущенного в 1990 году после гибели Цоя и получившего название "Черный альбом".
© Группа "Кино"Обложка альбома "Кино"
Обложка альбома Кино
© Группа "Кино"
Обложка альбома "Кино"
Сын Цоя попросил зарегистрировать бренд для шести классов товаров, включающих, например, компакт-диски, смартфоны, гитары, канцтовары, одежду, алкогольные и безалкогольные напитки, и двух классов услуг, включающих видеосъемку, бронирование билетов на мероприятия, гостиницы, рестораны и т.п.
Роспатент для большинства запрошенных категорий товарный знак в апреле 2020 года зарегистрировал, но в отношении части товаров и услуг - отказал. Ведомство сослалось на то, что для товаров и услуг, имеющих отношение к кинематографу, знак не обладает различительной способностью, а также на его сходство до степени смешения с товарным знаком "Кино сначала", зарегистрированным в 2011 году тремя организаторами рок-фестиваля в честь Цоя и "Кино" в крымском Судаке.
Александр Цой подал возражение на решение Роспатента. Он скорректировал заявку, отказавшись в ней, в частности, от таких товаров, как 3D-очки, устройства для видеозаписи, и таких услуг, как кинозалы, производство и прокат кинофильмов. В остальной части сын музыканта настаивал на регистрации бренда - в том числе, для носителей звукозаписи, услуг клубов, шоу-программ, развлечений и т.д.
К возражению Цой-младший приложил письма в свою поддержку от музыкантов "Кино" Юрия Каспаряна, Александра Титова и Юрия Гурьянова, а также от двоих правообладателей бренда "Кино сначала". Третий находится в федеральном розыске, и заручиться его согласием не удалось.
Роспатент рассмотрел возражение, но оставил в силе свое первоначальное решение, сославшись на отсутствие различительной способности обозначения для ряда товаров и услуг, а также на то, что письмо от двоих правообладателей сходного товарного знака не может считаться согласием, так как нет волеизъявления третьего правообладателя. Данное решение ведомства от 26 октября 2020 года Цой оспорил в судебном порядке. Мотивы суда, удовлетворившего требования к Роспатенту, станут известны после публикации полного текста решения.
Джоанна Стингрей и музыканты питерского рок-клуба - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 10:24Культура
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КультураВиктор ЦойФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Александр ТитовНовости культурыГруппа "Кино"Юрий Каспарян
 
 
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