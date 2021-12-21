https://ria.ru/20211221/kibereksperty-1764636081.html

NYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на Украину

NYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на Украину - РИА Новости, 21.12.2021

NYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на Украину

США и Великобритания направили на Украину команду киберэкспертов, чтобы помочь стране защититься от возможных кибератак против энергосетей, банковской системы и РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T01:20

2021-12-21T01:20

2021-12-21T01:20

в мире

киев

сша

дмитрий песков

владимир зеленский

нато

вашингтон

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600376971_0:0:2845:1600_1920x0_80_0_0_c4641c2532f355d6cb097a98088ad34b.jpg

ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. США и Великобритания направили на Украину команду киберэкспертов, чтобы помочь стране защититься от возможных кибератак против энергосетей, банковской системы и других важных элементов экономики и правительства, сообщает газета New York Times.Как пишет издание со ссылкой на оценки разведки США, Россия таким образом попыталась бы выставить украинского президента Владимира Зеленского "неумелым и беззащитным, и, возможно, обеспечить предлог для вторжения".Представитель правительства Великобритании сообщила изданию, что помощь носит оборонительный характер. Администрация США сообщила газете, что американские власти "давно поддерживают усилия Украины, направленные на укрепление киберзащиты и повышение киберустойчивости". Правительства обеих стран не предоставили подробностей о команде экспертов, пишет издание.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что слова об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211126/kompas-1760771100.html

https://ria.ru/20211218/khaktivizm-1764340234.html

киев

сша

вашингтон

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, сша, дмитрий песков, владимир зеленский, нато, вашингтон, россия