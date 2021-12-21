NYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на Украину
NYT: США и Британия направили команду экспертов на Украину для защиты от кибератак
© Фото : U.S. Air Force / Joseph EddinsВоеннослужащие 175-й группы по операциям в киберпространстве армии США
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. США и Великобритания направили на Украину команду киберэкспертов, чтобы помочь стране защититься от возможных кибератак против энергосетей, банковской системы и других важных элементов экономики и правительства, сообщает газета New York Times.
"Соединенные Штаты и Великобритания без лишнего шума направили на Украину киберэкспертов, надеясь подготовить страну к тому, что, по их мнению, может стать следующим шагом со стороны президента России Владимира Путина... кибератаки, направленные на выведение из строя электросетей, банковской системы и других важных компонентов экономики и правительства Украины", - пишет газета.
Как пишет издание со ссылкой на оценки разведки США, Россия таким образом попыталась бы выставить украинского президента Владимира Зеленского "неумелым и беззащитным, и, возможно, обеспечить предлог для вторжения".
Представитель правительства Великобритании сообщила изданию, что помощь носит оборонительный характер. Администрация США сообщила газете, что американские власти "давно поддерживают усилия Украины, направленные на укрепление киберзащиты и повышение киберустойчивости". Правительства обеих стран не предоставили подробностей о команде экспертов, пишет издание.
Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что слова об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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