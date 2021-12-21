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Защита блогера Хованского пожаловалась в ЕСПЧ на незаконность ареста
Защита блогера Хованского пожаловалась в ЕСПЧ на незаконность ареста - РИА Новости, 21.12.2021
Защита блогера Хованского пожаловалась в ЕСПЧ на незаконность ареста
Защита обвиняемого в оправдании терроризма за песню про "Норд-Ост" блогера Юрия Хованского подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), в которой... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T19:50
2021-12-21T19:50
в мире
происшествия
блогер
европейский суд по правам человека (еспч)
россия
юрий хованский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Защита обвиняемого в оправдании терроризма за песню про "Норд-Ост" блогера Юрия Хованского подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), в которой просит признать нарушение свобод человека в рамках незаконности обыска в квартире и последующего ареста, сообщил сообщил РИА Новости адвокат Александр Передрук."Жалоба в ЕСПЧ подана, мы просим признать нарушение права Хованского на свободу и личную неприкосновенность", - сообщил Александр Передрук.В основаниях жалобы адвокат указал, что они считают, что лишение свободы в ночь после обыска у Хованского и до формального задержания на следующий день было незаконным, как и незаконность и необоснованность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу."Необоснованная длительность лишения свободы - фактически суды продляли меру пересечения, опираясь только на тяжесть обвинения, не анализируя индивидуальные обстоятельства дела. Неспособность национальных судов рассмотреть альтернативные меры пресечения, не связанные с лишением свободы", - продолжил адвокат.Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня этого года. Мера пресечения в виде ареста неоднократно продлевалась Куйбышевским районным судом. Защита и сам блогер обжаловали арест в горсуде, но жалобы не были удовлетворены. Сообщалось, что уголовное дело было заведено по статье 205.2 УК РФ ("Оправдание терроризма"), санкция по которой предусматривает штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в "Норд-Осте" на одном из "стримов". Сейчас Хованскому назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза на вменяемость.В 2002 году во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Через три дня в результате штурма здания спецназом были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).
https://ria.ru/20211123/khovanskiy-1760359505.html
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в мире, происшествия, блогер, европейский суд по правам человека (еспч), россия, юрий хованский
19:50 21.12.2021
 
Защита блогера Хованского пожаловалась в ЕСПЧ на незаконность ареста

Защита блогера Хованского подала жалобу в ЕСПЧ на незаконность обыска и ареста

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБлогер Юрий Хованский в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга
Блогер Юрий Хованский в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Защита обвиняемого в оправдании терроризма за песню про "Норд-Ост" блогера Юрия Хованского подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), в которой просит признать нарушение свобод человека в рамках незаконности обыска в квартире и последующего ареста, сообщил сообщил РИА Новости адвокат Александр Передрук.
"Жалоба в ЕСПЧ подана, мы просим признать нарушение права Хованского на свободу и личную неприкосновенность", - сообщил Александр Передрук.
Блогер Юрий Хованский в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 15:42
Защита блогера Хованского пожаловалась в прокуратуру на давление следствия
В основаниях жалобы адвокат указал, что они считают, что лишение свободы в ночь после обыска у Хованского и до формального задержания на следующий день было незаконным, как и незаконность и необоснованность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
"Необоснованная длительность лишения свободы - фактически суды продляли меру пересечения, опираясь только на тяжесть обвинения, не анализируя индивидуальные обстоятельства дела. Неспособность национальных судов рассмотреть альтернативные меры пресечения, не связанные с лишением свободы", - продолжил адвокат.
Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня этого года. Мера пресечения в виде ареста неоднократно продлевалась Куйбышевским районным судом. Защита и сам блогер обжаловали арест в горсуде, но жалобы не были удовлетворены. Сообщалось, что уголовное дело было заведено по статье 205.2 УК РФ ("Оправдание терроризма"), санкция по которой предусматривает штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в "Норд-Осте" на одном из "стримов". Сейчас Хованскому назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза на вменяемость.
В 2002 году во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Через три дня в результате штурма здания спецназом были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).
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