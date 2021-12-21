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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211221/kaliningrad-1764667897.html
В Калининградской области ожидают рекордное число туристов
В Калининградской области ожидают рекордное число туристов - РИА Новости, 21.12.2021
В Калининградской области ожидают рекордное число туристов
Калининградская область в 2021 году поставит рекорд по количеству посетивших регион туристов, но в 2022-м, если откроются границы, показатель несколько... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T12:50
2021-12-21T18:20
туризм
калининград
калининградская область
сбербанк россии
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туристы
антон алиханов
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КАЛИНИНГРАД, 21 дек – РИА Новости. Калининградская область в 2021 году поставит рекорд по количеству посетивших регион туристов, но в 2022-м, если откроются границы, показатель несколько снизится, сказал в интервью РИА Новости губернатор Антон Алиханов."Главный оптимизм в том, что ковид все-таки закончится, у людей накопилось желание поехать за рубеж", – поделился Алиханов, добавив, что "уедут российские туристы, но потенциально вернутся иностранцы".По информации регионального правительства, по итогам 2021 года Калининградская область выйдет на очередной рекорд по количеству туристов."Въездной поток по планам составит до двух миллионов поездок, а сам регион прочно закрепился в пятерке наиболее популярных направлений страны", – сообщили в пресс-службе области.Согласно исследованиям Ассоциации туроператоров (АТОР), летом 2021 года Калининград вошел в топ-3 (после Санкт-Петербурга и Казани) направлений коротких поездок. Кроме того, по данным АТОР, самый западный регион России попал в топ-5 локаций для отдыха на ноябрьские и новогодние праздники в 2021 году.На данный момент в калининградских гостиницах категории "три и четыре звезды" на новогодние праздничные дни забронировано 74 процента, а в отдельных отелях до 100 процентов номеров.
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12:50 21.12.2021 (обновлено: 18:20 21.12.2021)
 
В Калининградской области ожидают рекордное число туристов

Алиханов: калининградские власти ожидают, что 2021 год станет рекордным по числу туристов

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФорт Фридрихсбург в Калининграде
Форт Фридрихсбург в Калининграде - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КАЛИНИНГРАД, 21 дек – РИА Новости. Калининградская область в 2021 году поставит рекорд по количеству посетивших регион туристов, но в 2022-м, если откроются границы, показатель несколько снизится, сказал в интервью РИА Новости губернатор Антон Алиханов.
"Главный оптимизм в том, что ковид все-таки закончится, у людей накопилось желание поехать за рубеж", – поделился Алиханов, добавив, что "уедут российские туристы, но потенциально вернутся иностранцы".
По информации регионального правительства, по итогам 2021 года Калининградская область выйдет на очередной рекорд по количеству туристов.
"Въездной поток по планам составит до двух миллионов поездок, а сам регион прочно закрепился в пятерке наиболее популярных направлений страны", – сообщили в пресс-службе области.
Согласно исследованиям Ассоциации туроператоров (АТОР), летом 2021 года Калининград вошел в топ-3 (после Санкт-Петербурга и Казани) направлений коротких поездок. Кроме того, по данным АТОР, самый западный регион России попал в топ-5 локаций для отдыха на ноябрьские и новогодние праздники в 2021 году.
На данный момент в калининградских гостиницах категории "три и четыре звезды" на новогодние праздничные дни забронировано 74 процента, а в отдельных отелях до 100 процентов номеров.
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