https://ria.ru/20211221/kalibr-1764646649.html

Российская подлодка успешно поразила мишень "Калибром" из Японского моря

Российская подлодка успешно поразила мишень "Калибром" из Японского моря - РИА Новости, 21.12.2021

Российская подлодка успешно поразила мишень "Калибром" из Японского моря

Новейшая дизель-электрическая подлодка "Петропавловск-Камчатский" поразила береговую мишень пуском крылатой ракеты "Калибр" из Японского моря. Об этом сообщила... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T09:04

2021-12-21T09:04

2021-12-21T10:09

безопасность

хабаровский край

тихоокеанский флот вмф россии

японское море

калибр

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Новейшая дизель-электрическая подлодка "Петропавловск-Камчатский" поразила береговую мишень пуском крылатой ракеты "Калибр" из Японского моря. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ)."В расчетное время ракета поразила береговую мишенную позицию на тактическом поле Сюркум (в Хабаровском крае. — Прим. ред.). Дальность стрельбы превысила 1000 километров", — говорится в пресс-релизе.Как уточнили на флоте, "непосредственно перед выполнением пуска подводники совершили тактический маневр скрытного выхода в район выполнения задач".Подлодка в составе отряда кораблей, совершавшего переход с Балтики, прибыла на главную базу ТОФ в конце ноября."Петропавловск-Камчатский" передали флоту в ноябре 2019 года. Подлодка оснащена зенитными комплексами "Стрела-3М", "Игла-1", "Верба", ракетами "Калибр", 3М54К и другими. Рабочая глубина судна составляет 240 метров, предельная — 300.

https://ria.ru/20211004/tsirkon-1752993622.html

хабаровский край

японское море

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безопасность, хабаровский край, тихоокеанский флот вмф россии, японское море, калибр