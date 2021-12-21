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На ИВЛ находятся 4400 пациентов с коронавирусом, заявил Мурашко
На ИВЛ находятся 4400 пациентов с коронавирусом, заявил Мурашко - РИА Новости, 21.12.2021
На ИВЛ находятся 4400 пациентов с коронавирусом, заявил Мурашко
Сегодня 634 тысячи пациентов с коронавирусом получают медпомощь, из них 495 тысяч лечатся амбулаторно, в тяжелом состоянии на ИВЛ - 4400 человек, заявил глава... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:03
2021-12-21T16:03
2021-12-21T16:16
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Сегодня 634 тысячи пациентов с коронавирусом получают медпомощь, из них 495 тысяч лечатся амбулаторно, в тяжелом состоянии на ИВЛ - 4400 человек, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."На сегодняшний день медицинскую помощь получают 634 тысячи пациентов, имеющих диагноз новой коронавирусной инфекции, 495 тысяч получают эту помощь амбулаторно и 138 тысяч человек лечатся сегодня в стационарах", - сказал Мурашко, выступая на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.По его словам, в тяжелом состоянии, на ИВЛ находятся 4400 человек.
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общество, михаил мурашко, россия, коронавирус в россии, здоровье - общество, коронавирус covid-19
16:03 21.12.2021 (обновлено: 16:16 21.12.2021)
На ИВЛ находятся 4400 пациентов с коронавирусом, заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко: 634 тысячи пациентов лечатся от COVID-19, на ИВЛ находятся 4400