https://ria.ru/20211221/ivl-1764756144.html

На ИВЛ находятся 4400 пациентов с коронавирусом, заявил Мурашко

На ИВЛ находятся 4400 пациентов с коронавирусом, заявил Мурашко - РИА Новости, 21.12.2021

На ИВЛ находятся 4400 пациентов с коронавирусом, заявил Мурашко

Сегодня 634 тысячи пациентов с коронавирусом получают медпомощь, из них 495 тысяч лечатся амбулаторно, в тяжелом состоянии на ИВЛ - 4400 человек, заявил глава... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:03

2021-12-21T16:03

2021-12-21T16:16

распространение коронавируса

общество

михаил мурашко

россия

коронавирус в россии

здоровье - общество

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1756981398_0:201:2928:1848_1920x0_80_0_0_85d475fe6a76e0e1e9cc42907ca20c90.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Сегодня 634 тысячи пациентов с коронавирусом получают медпомощь, из них 495 тысяч лечатся амбулаторно, в тяжелом состоянии на ИВЛ - 4400 человек, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."На сегодняшний день медицинскую помощь получают 634 тысячи пациентов, имеющих диагноз новой коронавирусной инфекции, 495 тысяч получают эту помощь амбулаторно и 138 тысяч человек лечатся сегодня в стационарах", - сказал Мурашко, выступая на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.По его словам, в тяжелом состоянии, на ИВЛ находятся 4400 человек.

https://ria.ru/20211221/koronavirus-1764748414.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, михаил мурашко, россия, коронавирус в россии, здоровье - общество, коронавирус covid-19