https://ria.ru/20211221/istrebiteli-1764756551.html

В Восточный военный округ начнут поступать истребители Су-57

В Восточный военный округ начнут поступать истребители Су-57 - РИА Новости, 21.12.2021

В Восточный военный округ начнут поступать истребители Су-57

В Восточный военный округ (ВВО) в 2022 году впервые поступят истребители Су-57, сообщил командующий войсками ВВО генерал-полковник Александр Чайко. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:04

2021-12-21T16:04

2021-12-21T16:22

восточный военный округ

су-57

безопасность

россия

александр чайко

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. В Восточный военный округ (ВВО) в 2022 году впервые поступят истребители Су-57, сообщил командующий войсками ВВО генерал-полковник Александр Чайко."Переоснащение войск округа продолжится в следующем году. В частности, спланировано получение модернизированного бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", ударных вертолетов Ми-28НМ и первых единиц новейших истребителей Су-57", - сказал он журналистам в ходе итоговой коллегии Минобороны России.Он напомнил, что в 2021 году ВВО получил более 800 единиц современных образцов вооружения и военной техники. Приняты на вооружение дизель-электрическая подводная лодка "Магадан", береговые ракетные комплексы "Бастион", началось плановое перевооружение мотострелковых соединений и воинских частей на танки Т-80БВМ, которые в ходе эксплуатации зарекомендовали себя как надежные и безотказные образцы вооружения в сложных климатических условиях. В береговые войска Тихоокеанского флота поступили боевые машины пехоты БМП-3.Доля современных образцов техники в ВВО достигла 56%."Ключевым мероприятием подготовки войск округа в наступающем году станут стратегические командно-штабные учения "Восток-2022". В общей сложности спланировано более 9 тысяч мероприятий подготовки органов военного управления, войск (сил) ВВО, в том числе более 2 тысяч командно-штабных, тактических и тактико-специальных учений. Мы продолжим практику внедрения в систему боевой подготовки опыта современных вооруженных конфликтов, большинство тактических учений будем проводить в двухстороннем формате, создавая при этом условия обстановки, максимально приближенные к реальным боевым", - добавил командующий.

https://ria.ru/20210715/istrebitel-1741384683.html

https://ria.ru/20211207/su-34-1762486043.html

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восточный военный округ, су-57, безопасность, россия, александр чайко