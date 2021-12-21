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В Восточный военный округ начнут поступать истребители Су-57
В Восточный военный округ начнут поступать истребители Су-57 - РИА Новости, 21.12.2021
В Восточный военный округ начнут поступать истребители Су-57
В Восточный военный округ (ВВО) в 2022 году впервые поступят истребители Су-57, сообщил командующий войсками ВВО генерал-полковник Александр Чайко. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:04
2021-12-21T16:22
восточный военный округ
су-57
безопасность
россия
александр чайко
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. В Восточный военный округ (ВВО) в 2022 году впервые поступят истребители Су-57, сообщил командующий войсками ВВО генерал-полковник Александр Чайко."Переоснащение войск округа продолжится в следующем году. В частности, спланировано получение модернизированного бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", ударных вертолетов Ми-28НМ и первых единиц новейших истребителей Су-57", - сказал он журналистам в ходе итоговой коллегии Минобороны России.Он напомнил, что в 2021 году ВВО получил более 800 единиц современных образцов вооружения и военной техники. Приняты на вооружение дизель-электрическая подводная лодка "Магадан", береговые ракетные комплексы "Бастион", началось плановое перевооружение мотострелковых соединений и воинских частей на танки Т-80БВМ, которые в ходе эксплуатации зарекомендовали себя как надежные и безотказные образцы вооружения в сложных климатических условиях. В береговые войска Тихоокеанского флота поступили боевые машины пехоты БМП-3.Доля современных образцов техники в ВВО достигла 56%."Ключевым мероприятием подготовки войск округа в наступающем году станут стратегические командно-штабные учения "Восток-2022". В общей сложности спланировано более 9 тысяч мероприятий подготовки органов военного управления, войск (сил) ВВО, в том числе более 2 тысяч командно-штабных, тактических и тактико-специальных учений. Мы продолжим практику внедрения в систему боевой подготовки опыта современных вооруженных конфликтов, большинство тактических учений будем проводить в двухстороннем формате, создавая при этом условия обстановки, максимально приближенные к реальным боевым", - добавил командующий.
https://ria.ru/20210715/istrebitel-1741384683.html
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восточный военный округ, су-57, безопасность, россия, александр чайко
16:04 21.12.2021 (обновлено: 16:22 21.12.2021)
 
В Восточный военный округ начнут поступать истребители Су-57

Командующий ВВО Чайко: в 2022 году войска округа получат первые истребители Су-57

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. В Восточный военный округ (ВВО) в 2022 году впервые поступят истребители Су-57, сообщил командующий войсками ВВО генерал-полковник Александр Чайко.
"Переоснащение войск округа продолжится в следующем году. В частности, спланировано получение модернизированного бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", ударных вертолетов Ми-28НМ и первых единиц новейших истребителей Су-57", - сказал он журналистам в ходе итоговой коллегии Минобороны России.
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Он напомнил, что в 2021 году ВВО получил более 800 единиц современных образцов вооружения и военной техники. Приняты на вооружение дизель-электрическая подводная лодка "Магадан", береговые ракетные комплексы "Бастион", началось плановое перевооружение мотострелковых соединений и воинских частей на танки Т-80БВМ, которые в ходе эксплуатации зарекомендовали себя как надежные и безотказные образцы вооружения в сложных климатических условиях. В береговые войска Тихоокеанского флота поступили боевые машины пехоты БМП-3.
Доля современных образцов техники в ВВО достигла 56%.
"Ключевым мероприятием подготовки войск округа в наступающем году станут стратегические командно-штабные учения "Восток-2022". В общей сложности спланировано более 9 тысяч мероприятий подготовки органов военного управления, войск (сил) ВВО, в том числе более 2 тысяч командно-штабных, тактических и тактико-специальных учений. Мы продолжим практику внедрения в систему боевой подготовки опыта современных вооруженных конфликтов, большинство тактических учений будем проводить в двухстороннем формате, создавая при этом условия обстановки, максимально приближенные к реальным боевым", - добавил командующий.
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Восточный военный округСу-57БезопасностьРоссияАлександр Чайко
 
 
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