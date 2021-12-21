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Наука
https://ria.ru/20211221/ios-1764791966.html
Названы iPhone, которые не получат обновление iOS 16
Названы iPhone, которые не получат обновление iOS 16 - РИА Новости, 21.12.2021
Названы iPhone, которые не получат обновление iOS 16
Будущие iOS 16 и iPadOS 16 появятся не на всех устройствах от Apple. Об этом сообщает портал iPhoneSoft, ссылаясь на собственный источник. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T18:27
2021-12-21T18:27
наука
технологии
apple
apple ios
apple ipad
apple iphone
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Будущие iOS 16 и iPadOS 16 появятся не на всех устройствах от Apple. Об этом сообщает портал iPhoneSoft, ссылаясь на собственный источник.Apple в 2022-м лишит обновления до iOS 16 и iPadOS устройства, основанные на процессоре Apple A9 и его производных — iPhone 6s, iPhone 6s Plus и SE (2016), планшеты iPad Mini 4, iPad Air 2, iPad 5, iPad Pro 9,7 и 12,9 (2015) дюйма.Смартфоны iPhone 7 и выше, а также планшеты iPad 6 и выше, будут обновлены. Но, как это уже было в 2021-м году, устаревшие модели могут не получить полного функционала.Бета-версия iOS 16 будет представлена летом 2022-го, когда станет доступна ограниченному количеству тестеров. Официальный релиз системы состоится в сентябре следующего года.
https://ria.ru/20211220/apple-1764561197.html
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технологии, apple, apple ios, apple ipad, apple iphone
18:27 21.12.2021
 

Названы iPhone, которые не получат обновление iOS 16

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтарт продаж iPhone 13
Старт продаж iPhone 13 - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Будущие iOS 16 и iPadOS 16 появятся не на всех устройствах от Apple. Об этом сообщает портал iPhoneSoft, ссылаясь на собственный источник.
Apple в 2022-м лишит обновления до iOS 16 и iPadOS устройства, основанные на процессоре Apple A9 и его производных — iPhone 6s, iPhone 6s Plus и SE (2016), планшеты iPad Mini 4, iPad Air 2, iPad 5, iPad Pro 9,7 и 12,9 (2015) дюйма.
Смартфоны iPhone 7 и выше, а также планшеты iPad 6 и выше, будут обновлены. Но, как это уже было в 2021-м году, устаревшие модели могут не получить полного функционала.
Бета-версия iOS 16 будет представлена летом 2022-го, когда станет доступна ограниченному количеству тестеров. Официальный релиз системы состоится в сентябре следующего года.
Apple iPad Pro (2021) - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
Вчера, 15:25Наука
Apple представит самый крупный iPad в истории
 
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