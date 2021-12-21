https://ria.ru/20211221/ios-1764791966.html

Названы iPhone, которые не получат обновление iOS 16

Названы iPhone, которые не получат обновление iOS 16 - РИА Новости, 21.12.2021

Названы iPhone, которые не получат обновление iOS 16

Будущие iOS 16 и iPadOS 16 появятся не на всех устройствах от Apple. Об этом сообщает портал iPhoneSoft, ссылаясь на собственный источник. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T18:27

2021-12-21T18:27

2021-12-21T18:27

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Будущие iOS 16 и iPadOS 16 появятся не на всех устройствах от Apple. Об этом сообщает портал iPhoneSoft, ссылаясь на собственный источник.Apple в 2022-м лишит обновления до iOS 16 и iPadOS устройства, основанные на процессоре Apple A9 и его производных — iPhone 6s, iPhone 6s Plus и SE (2016), планшеты iPad Mini 4, iPad Air 2, iPad 5, iPad Pro 9,7 и 12,9 (2015) дюйма.Смартфоны iPhone 7 и выше, а также планшеты iPad 6 и выше, будут обновлены. Но, как это уже было в 2021-м году, устаревшие модели могут не получить полного функционала.Бета-версия iOS 16 будет представлена летом 2022-го, когда станет доступна ограниченному количеству тестеров. Официальный релиз системы состоится в сентябре следующего года.

https://ria.ru/20211220/apple-1764561197.html

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