Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211221/ikra-1764683401.html
В Новосибирске задержали женщин за продажу браконьерской черной икры
В Новосибирске задержали женщин за продажу браконьерской черной икры - РИА Новости, 21.12.2021
В Новосибирске задержали женщин за продажу браконьерской черной икры
Транспортные полицейские задержали трех жительниц Новосибирска, организовавших канал поставки и продажи на рынке икры амурского осетра, занесенного в Красную... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T12:27
2021-12-21T12:27
происшествия
новосибирская область
новосибирск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728886086_0:137:2592:1595_1920x0_80_0_0_091e088b5eb19297250168d09d73f0d4.jpg
НОВОСИБИРСК, 21 дек – РИА Новости. Транспортные полицейские задержали трех жительниц Новосибирска, организовавших канал поставки и продажи на рынке икры амурского осетра, занесенного в Красную книгу России, сообщается во вторник на сайте "МВД Медиа"."Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Новосибирск перекрыли канал поставки и реализации в городе незаконно добытой черной икры. Правоохранителями задержаны три жительницы Новосибирска, участвовавших в нелегальном бизнесе", - говорится в сообщении.Полицейские установили, что 48-летняя жительница Новосибирска, являясь индивидуальным предпринимателем, в целях увеличения дохода решила продавать на арендованной торговой точке незаконно добытую браконьерами черную икру и для этого привлекла еще двух женщин в возрасте 38 и 32 лет."Сообщницы знали о преступном происхождении биоресурсов, но все равно продавали черную икру одновременно с легальным товаром. Сама индивидуальная предпринимательница организовывала поставки товара на торговую точку", - пояснили в МВД.В ходе обысков силовики обнаружили емкости с черной икрой, которые были замаскированы среди пластиковых контейнеров с легально продаваемой красной икрой. Общий вес изъятой черной икры составил почти 35 килограммов, а её стоимость на чёрном рынке, как полагают оперативники, превысила бы 1 миллион рублей."Кроме того, при обыске в контейнере-рефрижераторе, расположенном на территории складских помещений, изъято свыше 100 килограммов рыбы, относящейся к семейству осетровых, которые в настоящее время направлены на исследование. Также в руки правоохранителей попали документы, расчётные денежные средства и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - говорится в сообщении.В свою очередь, в СУСК по Новосибирской области сообщили, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные хранение и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.По данным СУСК, все трое подозреваемых уже дали признательные показания и сотрудничают со следствием.
https://ria.ru/20211126/ikra-1760821452.html
https://ria.ru/20211221/okhota-1764649737.html
https://ria.ru/20211217/brakonerstvo-1764150612.html
новосибирская область
новосибирск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728886086_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_91fdec283181ec8617539cc7e9233bcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирская область, новосибирск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
12:27 21.12.2021
 
В Новосибирске задержали женщин за продажу браконьерской черной икры

Трех женщин задержали в Новосибирске за продажу на рынке браконьерской черной икры

© РИА Новости / Ирина ТолстошееваЧёрная икра
Чёрная икра - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Ирина Толстошеева
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 21 дек – РИА Новости. Транспортные полицейские задержали трех жительниц Новосибирска, организовавших канал поставки и продажи на рынке икры амурского осетра, занесенного в Красную книгу России, сообщается во вторник на сайте "МВД Медиа".
"Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Новосибирск перекрыли канал поставки и реализации в городе незаконно добытой черной икры. Правоохранителями задержаны три жительницы Новосибирска, участвовавших в нелегальном бизнесе", - говорится в сообщении.
Черная икра, изъятая сотрудниками пограничной службы ФСБ РФ на складе в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 09:07
Четверых жителей Хабаровского края осудили за незаконную торговлю икрой
Полицейские установили, что 48-летняя жительница Новосибирска, являясь индивидуальным предпринимателем, в целях увеличения дохода решила продавать на арендованной торговой точке незаконно добытую браконьерами черную икру и для этого привлекла еще двух женщин в возрасте 38 и 32 лет.
"Сообщницы знали о преступном происхождении биоресурсов, но все равно продавали черную икру одновременно с легальным товаром. Сама индивидуальная предпринимательница организовывала поставки товара на торговую точку", - пояснили в МВД.
В ходе обысков силовики обнаружили емкости с черной икрой, которые были замаскированы среди пластиковых контейнеров с легально продаваемой красной икрой. Общий вес изъятой черной икры составил почти 35 килограммов, а её стоимость на чёрном рынке, как полагают оперативники, превысила бы 1 миллион рублей.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
09:32
В Волгоградской области 12 мужчин заподозрили в незаконной охоте на косуль
"Кроме того, при обыске в контейнере-рефрижераторе, расположенном на территории складских помещений, изъято свыше 100 килограммов рыбы, относящейся к семейству осетровых, которые в настоящее время направлены на исследование. Также в руки правоохранителей попали документы, расчётные денежные средства и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - говорится в сообщении.
В свою очередь, в СУСК по Новосибирской области сообщили, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные хранение и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
По данным СУСК, все трое подозреваемых уже дали признательные показания и сотрудничают со следствием.
Игорь Редькин - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 02:01
Камчатского экс-депутата, помимо убийства, обвинили в браконьерстве
 
ПроисшествияНовосибирская областьНовосибирскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08Врач-диетолог дала советы по выбору курицы
02:02"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкой
01:46НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:43Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в Ташкент
01:17Экономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожало
01:16Госсекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с Китаем
00:57Мать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзамене
00:48США раскритиковали Россию за импортозамещение
00:27В Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской области
00:01Российские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 году
23:51США одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил Пентагон
23:50Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлился
23:50Полиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева
23:39В ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемым
23:21Летевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправности
23:14США готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил Байден
23:00Захарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТР
22:52Байден сообщил о заразившихся "омикроном" в Белом доме
22:49"Омикрон" стал доминирующим штаммом в США
22:47СМИ: США рассмотрят ограничение импорта смартфонов в Россию из-за Украины
Лента новостейМолния
Врач-диетолог дала советы по выбору курицы"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкойНАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в ТашкентЭкономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожалоГоссекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с КитаемМать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзаменеСША раскритиковали Россию за импортозамещениеВ Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской областиРоссийские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 годуСША одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил ПентагонВернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлилсяПолиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста СоловьеваВ ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемымЛетевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправностиСША готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил БайденЗахарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТРБайден сообщил о заразившихся "омикроном" в Белом доме"Омикрон" стал доминирующим штаммом в СШАСМИ: США рассмотрят ограничение импорта смартфонов в Россию из-за Украины