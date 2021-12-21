https://ria.ru/20211221/ikra-1764683401.html

В Новосибирске задержали женщин за продажу браконьерской черной икры

В Новосибирске задержали женщин за продажу браконьерской черной икры - РИА Новости, 21.12.2021

В Новосибирске задержали женщин за продажу браконьерской черной икры

Транспортные полицейские задержали трех жительниц Новосибирска, организовавших канал поставки и продажи на рынке икры амурского осетра, занесенного в Красную... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T12:27

2021-12-21T12:27

2021-12-21T12:27

происшествия

новосибирская область

новосибирск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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НОВОСИБИРСК, 21 дек – РИА Новости. Транспортные полицейские задержали трех жительниц Новосибирска, организовавших канал поставки и продажи на рынке икры амурского осетра, занесенного в Красную книгу России, сообщается во вторник на сайте "МВД Медиа"."Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Новосибирск перекрыли канал поставки и реализации в городе незаконно добытой черной икры. Правоохранителями задержаны три жительницы Новосибирска, участвовавших в нелегальном бизнесе", - говорится в сообщении.Полицейские установили, что 48-летняя жительница Новосибирска, являясь индивидуальным предпринимателем, в целях увеличения дохода решила продавать на арендованной торговой точке незаконно добытую браконьерами черную икру и для этого привлекла еще двух женщин в возрасте 38 и 32 лет."Сообщницы знали о преступном происхождении биоресурсов, но все равно продавали черную икру одновременно с легальным товаром. Сама индивидуальная предпринимательница организовывала поставки товара на торговую точку", - пояснили в МВД.В ходе обысков силовики обнаружили емкости с черной икрой, которые были замаскированы среди пластиковых контейнеров с легально продаваемой красной икрой. Общий вес изъятой черной икры составил почти 35 килограммов, а её стоимость на чёрном рынке, как полагают оперативники, превысила бы 1 миллион рублей."Кроме того, при обыске в контейнере-рефрижераторе, расположенном на территории складских помещений, изъято свыше 100 килограммов рыбы, относящейся к семейству осетровых, которые в настоящее время направлены на исследование. Также в руки правоохранителей попали документы, расчётные денежные средства и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - говорится в сообщении.В свою очередь, в СУСК по Новосибирской области сообщили, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные хранение и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.По данным СУСК, все трое подозреваемых уже дали признательные показания и сотрудничают со следствием.

https://ria.ru/20211126/ikra-1760821452.html

https://ria.ru/20211221/okhota-1764649737.html

https://ria.ru/20211217/brakonerstvo-1764150612.html

новосибирская область

новосибирск

россия

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происшествия, новосибирская область, новосибирск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия