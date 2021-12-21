https://ria.ru/20211221/granitsy-1764743634.html

Госдума приняла закон о льготах для добровольцев, защищающих госграницы

Госдума приняла закон о льготах для добровольцев, защищающих госграницы - РИА Новости, 21.12.2021

Госдума приняла закон о льготах для добровольцев, защищающих госграницы

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем - окончательном - чтении закон о предоставлении мер поддержки и льгот гражданам, участвующим на... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T15:27

2021-12-21T15:27

2021-12-21T15:27

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем - окончательном - чтении закон о предоставлении мер поддержки и льгот гражданам, участвующим на добровольных началах в защите государственной границы РФ."Законопроектом предлагается закрепить возможность применять к указанным гражданам меры поддержки, материальное стимулирование, льготы и компенсации, действующие в отношении народных дружинников и внештатных сотрудников полиции, предусмотренные федеральным законом "Об участии граждан в охране общественного порядка", - следует из пояснительной записки.Авторы законопроекта отмечают, что на сегодняшний день в охране границы участвуют почти 13 тысяч граждан в составе более 1,2 тысячи добровольных народных дружин."Кроме того, пограничным органам оказывают содействие в реализации возложенных задач и функций около тысячи членов казачьих обществ в составе 93 добровольных народных дружин", - говорится в документе.Однако анализ применяемых в приграничных субъектах РФ мер поддержки граждан, участвующих на добровольных началах в защите государственной границы, свидетельствует о формировании неоднозначной правоприменительной практики, добавляется в записке.Законопроект также призван конкретизировать права органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в данной сфере. Принятие проекта позволит скорректировать складывающуюся правоприменительную практику, будет способствовать привлечению и поддержке граждан, участвующих на добровольных началах в защите госграницы, что окажет положительное влияние на обеспечение безопасности России.По словам одного из авторов законопроекта, главы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, реализация данной законодательной инициативы позволит распространить имеющийся в ряде регионов положительный опыт на все приграничные районы страны.

https://ria.ru/20211221/zarplata-1764720496.html

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общество, госдума рф, россия