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Госдума приняла закон о льготах для добровольцев, защищающих госграницы
Госдума приняла закон о льготах для добровольцев, защищающих госграницы - РИА Новости, 21.12.2021
Госдума приняла закон о льготах для добровольцев, защищающих госграницы
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем - окончательном - чтении закон о предоставлении мер поддержки и льгот гражданам, участвующим на... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:27
2021-12-21T15:27
общество
госдума рф
россия
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем - окончательном - чтении закон о предоставлении мер поддержки и льгот гражданам, участвующим на добровольных началах в защите государственной границы РФ."Законопроектом предлагается закрепить возможность применять к указанным гражданам меры поддержки, материальное стимулирование, льготы и компенсации, действующие в отношении народных дружинников и внештатных сотрудников полиции, предусмотренные федеральным законом "Об участии граждан в охране общественного порядка", - следует из пояснительной записки.Авторы законопроекта отмечают, что на сегодняшний день в охране границы участвуют почти 13 тысяч граждан в составе более 1,2 тысячи добровольных народных дружин."Кроме того, пограничным органам оказывают содействие в реализации возложенных задач и функций около тысячи членов казачьих обществ в составе 93 добровольных народных дружин", - говорится в документе.Однако анализ применяемых в приграничных субъектах РФ мер поддержки граждан, участвующих на добровольных началах в защите государственной границы, свидетельствует о формировании неоднозначной правоприменительной практики, добавляется в записке.Законопроект также призван конкретизировать права органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в данной сфере. Принятие проекта позволит скорректировать складывающуюся правоприменительную практику, будет способствовать привлечению и поддержке граждан, участвующих на добровольных началах в защите госграницы, что окажет положительное влияние на обеспечение безопасности России.По словам одного из авторов законопроекта, главы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, реализация данной законодательной инициативы позволит распространить имеющийся в ряде регионов положительный опыт на все приграничные районы страны.
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общество, госдума рф, россия
15:27 21.12.2021
 
Госдума приняла закон о льготах для добровольцев, защищающих госграницы

Госдума приняла закон о льготах для добровольцев, защищающих государственные границы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем - окончательном - чтении закон о предоставлении мер поддержки и льгот гражданам, участвующим на добровольных началах в защите государственной границы РФ.
"Законопроектом предлагается закрепить возможность применять к указанным гражданам меры поддержки, материальное стимулирование, льготы и компенсации, действующие в отношении народных дружинников и внештатных сотрудников полиции, предусмотренные федеральным законом "Об участии граждан в охране общественного порядка", - следует из пояснительной записки.
Авторы законопроекта отмечают, что на сегодняшний день в охране границы участвуют почти 13 тысяч граждан в составе более 1,2 тысячи добровольных народных дружин.
"Кроме того, пограничным органам оказывают содействие в реализации возложенных задач и функций около тысячи членов казачьих обществ в составе 93 добровольных народных дружин", - говорится в документе.
Однако анализ применяемых в приграничных субъектах РФ мер поддержки граждан, участвующих на добровольных началах в защите государственной границы, свидетельствует о формировании неоднозначной правоприменительной практики, добавляется в записке.
Законопроект также призван конкретизировать права органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в данной сфере. Принятие проекта позволит скорректировать складывающуюся правоприменительную практику, будет способствовать привлечению и поддержке граждан, участвующих на добровольных началах в защите госграницы, что окажет положительное влияние на обеспечение безопасности России.
По словам одного из авторов законопроекта, главы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, реализация данной законодательной инициативы позволит распространить имеющийся в ряде регионов положительный опыт на все приграничные районы страны.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
14:15
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