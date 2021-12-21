Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211221/gosuslugi-1764665512.html
Правительство расширило эксперимент по приему обращений через "Госуслуги"
Правительство расширило эксперимент по приему обращений через "Госуслуги" - РИА Новости, 21.12.2021
Правительство расширило эксперимент по приему обращений через "Госуслуги"
В России продолжится эксперимент по внедрению на "Госуслугах" платформы обратной связи от граждан, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T11:05
2021-12-21T12:08
общество
правительство рф
госдума рф
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/94/1499319408_0:122:1300:853_1920x0_80_0_0_4e771586514032e320479a5afea01d8e.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В России продолжится эксперимент по внедрению на "Госуслугах" платформы обратной связи от граждан, сообщила пресс-служба кабмина.Если раньше программа распространялась только на три ведомства — Минздрав, Минпросвещения и ФОМС, то теперь к ней смогут подключиться и другие федеральные органы власти, а также аппарат правительства, ЦИК и Госдума."Госуслуги" — справочно-информационный интернет-портал, обеспечивающий доступ россиян к услугам федеральных и муниципальных ведомств. Работает с 2009 года, сейчас в системе зарегистрированы 126 миллионов человек.Недавно в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" нацпрограммы "Цифровая экономика" на портале заработала платформа обратной связи. Это элемент "сервисной" модели государства, над созданием которой работает кабмин.Как рассказали в правительстве, людям удобен электронный формат общения с госорганами. Для этого созданы приложение "Госуслуги. Решаем вместе" и специальные виджеты. Статус и результаты рассмотрения отображаются в личном кабинете.
https://ria.ru/20211220/gosuslugi-1764525392.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/94/1499319408_0:0:1300:975_1920x0_80_0_0_ad7cbf0c27abc11b961deaeb4450d29a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, правительство рф, госдума рф, михаил мишустин, россия
11:05 21.12.2021 (обновлено: 12:08 21.12.2021)
 
Правительство расширило эксперимент по приему обращений через "Госуслуги"

Правительство расширило эксперимент по приему обращений в госорганы через "Госуслуги"

© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В России продолжится эксперимент по внедрению на "Госуслугах" платформы обратной связи от граждан, сообщила пресс-служба кабмина.
"Число его участников расширено. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Срок пилота продлевается еще на год — до 30 декабря 2022 года", — сказано в релизе.
Если раньше программа распространялась только на три ведомства — Минздрав, Минпросвещения и ФОМС, то теперь к ней смогут подключиться и другие федеральные органы власти, а также аппарат правительства, ЦИК и Госдума.
"Госуслуги" — справочно-информационный интернет-портал, обеспечивающий доступ россиян к услугам федеральных и муниципальных ведомств. Работает с 2009 года, сейчас в системе зарегистрированы 126 миллионов человек.
Недавно в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" нацпрограммы "Цифровая экономика" на портале заработала платформа обратной связи. Это элемент "сервисной" модели государства, над созданием которой работает кабмин.
Как рассказали в правительстве, людям удобен электронный формат общения с госорганами. Для этого созданы приложение "Госуслуги. Решаем вместе" и специальные виджеты. Статус и результаты рассмотрения отображаются в личном кабинете.
Страница приложения Госуслуги на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
Вчера, 12:37
Правительство расширит функционал портала "Госуслуги"
 
ОбществоПравительство РФГосдума РФМихаил МишустинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08Врач-диетолог дала советы по выбору курицы
02:02"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкой
01:46НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:43Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в Ташкент
01:17Экономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожало
01:16Госсекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с Китаем
00:57Мать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзамене
00:48США раскритиковали Россию за импортозамещение
00:27В Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской области
00:01Российские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 году
23:51США одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил Пентагон
23:50Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлился
23:50Полиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева
23:39В ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемым
23:21Летевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправности
23:14США готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил Байден
23:00Захарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТР
22:52Байден сообщил о заразившихся "омикроном" в Белом доме
22:49"Омикрон" стал доминирующим штаммом в США
22:47СМИ: США рассмотрят ограничение импорта смартфонов в Россию из-за Украины
Лента новостейМолния
Врач-диетолог дала советы по выбору курицы"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкойНАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в ТашкентЭкономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожалоГоссекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с КитаемМать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзаменеСША раскритиковали Россию за импортозамещениеВ Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской областиРоссийские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 годуСША одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил ПентагонВернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлилсяПолиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста СоловьеваВ ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемымЛетевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправностиСША готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил БайденЗахарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТРБайден сообщил о заразившихся "омикроном" в Белом доме"Омикрон" стал доминирующим штаммом в СШАСМИ: США рассмотрят ограничение импорта смартфонов в Россию из-за Украины