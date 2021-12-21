https://ria.ru/20211221/gosuslugi-1764665512.html
Правительство расширило эксперимент по приему обращений через "Госуслуги"
Правительство расширило эксперимент по приему обращений через "Госуслуги" - РИА Новости, 21.12.2021
Правительство расширило эксперимент по приему обращений через "Госуслуги"
В России продолжится эксперимент по внедрению на "Госуслугах" платформы обратной связи от граждан, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T11:05
2021-12-21T11:05
2021-12-21T12:08
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В России продолжится эксперимент по внедрению на "Госуслугах" платформы обратной связи от граждан, сообщила пресс-служба кабмина.Если раньше программа распространялась только на три ведомства — Минздрав, Минпросвещения и ФОМС, то теперь к ней смогут подключиться и другие федеральные органы власти, а также аппарат правительства, ЦИК и Госдума."Госуслуги" — справочно-информационный интернет-портал, обеспечивающий доступ россиян к услугам федеральных и муниципальных ведомств. Работает с 2009 года, сейчас в системе зарегистрированы 126 миллионов человек.Недавно в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" нацпрограммы "Цифровая экономика" на портале заработала платформа обратной связи. Это элемент "сервисной" модели государства, над созданием которой работает кабмин.Как рассказали в правительстве, людям удобен электронный формат общения с госорганами. Для этого созданы приложение "Госуслуги. Решаем вместе" и специальные виджеты. Статус и результаты рассмотрения отображаются в личном кабинете.
https://ria.ru/20211220/gosuslugi-1764525392.html
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общество, правительство рф, госдума рф, михаил мишустин, россия
11:05 21.12.2021 (обновлено: 12:08 21.12.2021)
Правительство расширило эксперимент по приему обращений через "Госуслуги"
Правительство расширило эксперимент по приему обращений в госорганы через "Госуслуги"