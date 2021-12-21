https://ria.ru/20211221/gazprom-1764797034.html
Чистая прибыль "Газпрома" в 2021 году достигнет исторического максимума
Чистая прибыль "Газпрома" в 2021 году достигнет исторического максимума - РИА Новости, 21.12.2021
Чистая прибыль "Газпрома" в 2021 году достигнет исторического максимума
"Газпром" ожидает рекордных финансовых показателей компании в 2021 году: выручка составит более 8,2 триллиона рублей, EBITDA - около 3,5 триллиона рублей, а... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T18:58
2021-12-21T18:58
2021-12-21T19:04
экономика
газпром
природный газ
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "Газпром" ожидает рекордных финансовых показателей компании в 2021 году: выручка составит более 8,2 триллиона рублей, EBITDA - около 3,5 триллиона рублей, а чистая прибыль превысит 2 триллиона рублей, рассказал зампред правления компании Фамил Садыгов."Ценовая конъюнктура в сочетании с нашей четко выстроенной сбытовой политикой сделали текущий год одним из самых успешных для Группы "Газпром". По нашим прогнозам, в 2021 году мы выйдем на рекордную отметку по выручке: лучший прежний результат, достигнутый в 2018 году, – 8,2 триллиона рублей, – будет уверенно превзойден", - сообщил он в интервью корпоративному изданию "Газпрома"."EBITDA... составит в 2021 году около 3,5 триллиона рублей, что станет для группы "Газпром" историческим рекордом". Чистая прибыль достигнет максимальной величины за всё время существования компании, превысив 2 триллиона рублей", - также рассказал Садыгов.
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экономика, газпром, природный газ, россия
18:58 21.12.2021 (обновлено: 19:04 21.12.2021)
Чистая прибыль "Газпрома" в 2021 году достигнет исторического максимума
Чистая прибыль "Газпрома" в 2021 году достигнет максимума и превысит два триллиона рублей