https://ria.ru/20211221/gazprom-1764797034.html

Чистая прибыль "Газпрома" в 2021 году достигнет исторического максимума

Чистая прибыль "Газпрома" в 2021 году достигнет исторического максимума - РИА Новости, 21.12.2021

Чистая прибыль "Газпрома" в 2021 году достигнет исторического максимума

"Газпром" ожидает рекордных финансовых показателей компании в 2021 году: выручка составит более 8,2 триллиона рублей, EBITDA - около 3,5 триллиона рублей, а... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T18:58

2021-12-21T18:58

2021-12-21T19:04

экономика

газпром

природный газ

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "Газпром" ожидает рекордных финансовых показателей компании в 2021 году: выручка составит более 8,2 триллиона рублей, EBITDA - около 3,5 триллиона рублей, а чистая прибыль превысит 2 триллиона рублей, рассказал зампред правления компании Фамил Садыгов."Ценовая конъюнктура в сочетании с нашей четко выстроенной сбытовой политикой сделали текущий год одним из самых успешных для Группы "Газпром". По нашим прогнозам, в 2021 году мы выйдем на рекордную отметку по выручке: лучший прежний результат, достигнутый в 2018 году, – 8,2 триллиона рублей, – будет уверенно превзойден", - сообщил он в интервью корпоративному изданию "Газпрома"."EBITDA... составит в 2021 году около 3,5 триллиона рублей, что станет для группы "Газпром" историческим рекордом". Чистая прибыль достигнет максимальной величины за всё время существования компании, превысив 2 триллиона рублей", - также рассказал Садыгов.

https://ria.ru/20211221/gazprom-1764667466.html

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экономика, газпром, природный газ, россия