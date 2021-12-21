https://ria.ru/20211221/gazprom-1764667466.html

"Газпром" приостановил поставки топлива по трубопроводу "Ямал — Европа"

"Газпром" приостановил поставки топлива по трубопроводу "Ямал — Европа" - РИА Новости, 21.12.2021

"Газпром" приостановил поставки топлива по трубопроводу "Ямал — Европа"

Европа" ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессии, свидетельствуют данные платформы GSA Platform. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T11:14

2021-12-21T11:14

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. "Газпром" не стал резервировать на вторник мощности газопровода "Ямал — Европа" ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессии, свидетельствуют данные платформы GSA Platform.С 8:00 поставки газа из польского участка в Германию прекратились, а спустя час начался реверс. Его объем в период с 9:00 до 12:00 составлял около 120 тысяч кубометров в час.Компания продолжает снижать бронирование мощностей для транзита через Польшу. На пятницу российский экспортер выкупил 27 миллионов кубометров, на субботу — 5,2 миллиона, на воскресенье — 4,2 миллиона, а на понедельник — 3,8 миллиона от доступного объема в 89,1 миллиона кубометров. До этого в декабре "Газпром" резервировал 31,4 миллиона кубометров. При этом в некоторые дни компания заказывала мощности на дополнительной сессии и использовала краткосрочное внутридневное планирование на несколько часов.Трубопровод "Ямал — Европа" (вместе с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины) составляет один из основных путей поставок российского газа в Европу. Маршрут протяженностью более двух тысяч километров проходит через четыре государства — Россию, Белоруссию, Польшу и Германию. Его пропускная способность составляет 33 миллиарда кубометров газа в год.Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямал — Европе" истек в прошлом году, и на 2020-2021 газовый год компания бронировала мощность магистрали через аукцион.

https://ria.ru/20211220/gaz-1764620130.html

https://ria.ru/20211220/gazoprovod-1764567627.html

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экономика, в мире, природный газ, украина, европа, белоруссия, германия, польша, газпром, северный поток, россия