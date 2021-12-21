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"Газпром" спрогнозировал снижение мировых цен на газ в ближайшие два года
"Газпром" спрогнозировал снижение мировых цен на газ в ближайшие два года - РИА Новости, 21.12.2021
"Газпром" спрогнозировал снижение мировых цен на газ в ближайшие два года
Цены на газ на мировых рынках в 2022–2024 годах могут начать постепенно снижаться с текущих рекордов, однако не исключено, что они останутся более высокими в... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T20:46
2021-12-21T20:46
2021-12-21T20:46
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Цены на газ на мировых рынках в 2022–2024 годах могут начать постепенно снижаться с текущих рекордов, однако не исключено, что они останутся более высокими в сравнении с доковидными уровнями, отметил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов."К настоящему времени мы располагаем консенсус-прогнозом, сделанным многими аналитиками: в 2022–2024 годах цены на газ на мировых рынках будут постепенно снижаться с текущих рекордных отметок, однако останутся значительно более высокими в сравнении с доковидными уровнями", - сказал он в интервью корпоративному изданию "Газпрома".Финансовые показатели группы "Газпром", по его словам, должны сохраняться "на надлежащем, весьма высоком уровне" даже при очень умеренных по сегодняшним меркам экспортных ценах на газ.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля-мая, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов.Исторический максимум на фьючерсном рынке - 2190 долларов за тысячу кубометров - был достигнут во вторник, 21 декабря.Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
https://radiosputnik.ria.ru/20211221/gaz-1764794707.html
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экономика, азия, европа, газпром
"Газпром" спрогнозировал снижение мировых цен на газ в ближайшие два года
"Газпром" спрогнозировал начало постепенного снижения мировых цен на газ в 2022-2024 годах