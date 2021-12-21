https://ria.ru/20211221/gaz-1764802672.html
"Газпром" повысил прогноз средней цены экспорта газа
"Газпром" повысил прогноз средней цены экспорта газа - РИА Новости, 21.12.2021
"Газпром" повысил прогноз средней цены экспорта газа
Средняя цена экспорта газа в бюджете "Газпрома" на 2021 год заложена в размере 250 долларов за тысячу кубометров, но компания ожидает, что фактический... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T19:36
2021-12-21T19:36
2021-12-21T20:17
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Средняя цена экспорта газа в бюджете "Газпрома" на 2021 год заложена в размере 250 долларов за тысячу кубометров, но компания ожидает, что фактический показатель превысит 280 долларов, сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов."В бюджете ПАО "Газпром" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа 250 долларов. При этом мы ожидаем, что фактический показатель превысит 280 долларов", - рассказал он в интервью корпоративному изданию "Газпрома".Он уточнил, что эта цена рассчитывается по всем поставкам компании за рубеж: в Европу, Китай и страны СНГ."Благодаря сбалансированной структуре нашего портфеля экспортных контрактов средняя цена поставок в 2022 году будет выше средней цены 2021 года даже в случае значительного снижения спотовых цен с текущих уровней", - добавил Садыгов.В августе "Газпром" заявил, что прогнозирует среднюю цену по портфелю долгосрочных контрактов на газ, поставляемый компанией в европейское дальнее зарубежье в 2021 году, на уровне 269,6 доллара за тысячу кубометров. Но в октябре агентство Блумберг со ссылкой на обзор аналитика Wood&Co по итогам встречи с менеджментом компании сообщило, что "Газпром" пересмотрел прогноз по показателю, подняв его до 295-330 долларов за тысячу кубометров.В 2020 году средняя цена экспорта газа "Газпрома" составила 143 доллара за тысячу кубометров, сократившись на 32% по сравнению с показателем 2019 года.
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экономика, европа, китай, снг, газпром
19:36 21.12.2021 (обновлено: 20:17 21.12.2021)
"Газпром" повысил прогноз средней цены экспорта газа
"Газпром" ожидает, что средняя цена экспорта газа в 2021 году превысит 280 долларов
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
Средняя цена экспорта газа в бюджете "Газпрома
" на 2021 год заложена в размере 250 долларов за тысячу кубометров, но компания ожидает, что фактический показатель превысит 280 долларов, сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов.
"В бюджете ПАО "Газпром" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа 250 долларов. При этом мы ожидаем, что фактический показатель превысит 280 долларов", - рассказал он в интервью корпоративному изданию "Газпрома".
Он уточнил, что эта цена рассчитывается по всем поставкам компании за рубеж: в Европу
, Китай
и страны СНГ
.
"Благодаря сбалансированной структуре нашего портфеля экспортных контрактов средняя цена поставок в 2022 году будет выше средней цены 2021 года даже в случае значительного снижения спотовых цен с текущих уровней", - добавил Садыгов.
В августе "Газпром" заявил, что прогнозирует среднюю цену по портфелю долгосрочных контрактов на газ, поставляемый компанией в европейское дальнее зарубежье в 2021 году, на уровне 269,6 доллара за тысячу кубометров. Но в октябре агентство Блумберг со ссылкой на обзор аналитика Wood&Co по итогам встречи с менеджментом компании сообщило, что "Газпром" пересмотрел прогноз по показателю, подняв его до 295-330 долларов за тысячу кубометров.
В 2020 году средняя цена экспорта газа "Газпрома" составила 143 доллара за тысячу кубометров, сократившись на 32% по сравнению с показателем 2019 года.