https://ria.ru/20211221/gaz-1764795601.html

Высокая цена за газ может отразиться на промышленности, заявили на Украине

Высокая цена за газ может отразиться на промышленности, заявили на Украине - РИА Новости, 21.12.2021

Высокая цена за газ может отразиться на промышленности, заявили на Украине

Высокая цена на газ, складывающаяся сейчас в ЕС, может отразиться на промышленности Украины, а на бытовых потребителях - нет, заявил глава компании "Оператор... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T18:46

2021-12-21T18:46

2021-12-21T18:46

экономика

в мире

природный газ

украина

европа

оператор гтс украины

сергей макогон

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КИЕВ, 21 дек - РИА Новости. Высокая цена на газ, складывающаяся сейчас в ЕС, может отразиться на промышленности Украины, а на бытовых потребителях - нет, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон во вторник.Стоимость фьючерсов на газ в Европе сегодня впервые в истории превысила 2,1 тысячи долларов за тысячу кубометров, подскочив более чем на 20% по сравнению с расчётной ценой понедельника."Мое понимание такое, что на домохозяйствах (рост цены на газ - ред.) не отразится, потому что есть годовые тарифы, которые предлагают поставщики. Промышленность – да (отразится – ред.). Есть проблема, и она очень большая, потому что промышленность покупает (газ – ред.) по европейской цене, а она сейчас более 2 тысяч долларов", - сказал Макогон в эфире телеканала "Украина 24"."Это большая проблема. Пока я не вижу возможности ее разрешить", - подчеркнул он.По его словам, Украина нуждается в импортном газе, ей недостаточно собственной добычи "голубого топлива", в этом и заключается зависимость промышленности страны от газовых цен в ЕС.

https://ria.ru/20211221/gaz-1764637120.html

https://ria.ru/20211221/gazoprovod-1764776673.html

украина

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экономика, в мире, природный газ, украина, европа, оператор гтс украины, сергей макогон