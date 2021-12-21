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Высокая цена за газ может отразиться на промышленности, заявили на Украине
Высокая цена за газ может отразиться на промышленности, заявили на Украине - РИА Новости, 21.12.2021
Высокая цена за газ может отразиться на промышленности, заявили на Украине
Высокая цена на газ, складывающаяся сейчас в ЕС, может отразиться на промышленности Украины, а на бытовых потребителях - нет, заявил глава компании "Оператор... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T18:46
2021-12-21T18:46
экономика
в мире
природный газ
украина
европа
оператор гтс украины
сергей макогон
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КИЕВ, 21 дек - РИА Новости. Высокая цена на газ, складывающаяся сейчас в ЕС, может отразиться на промышленности Украины, а на бытовых потребителях - нет, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон во вторник.Стоимость фьючерсов на газ в Европе сегодня впервые в истории превысила 2,1 тысячи долларов за тысячу кубометров, подскочив более чем на 20% по сравнению с расчётной ценой понедельника."Мое понимание такое, что на домохозяйствах (рост цены на газ - ред.) не отразится, потому что есть годовые тарифы, которые предлагают поставщики. Промышленность – да (отразится – ред.). Есть проблема, и она очень большая, потому что промышленность покупает (газ – ред.) по европейской цене, а она сейчас более 2 тысяч долларов", - сказал Макогон в эфире телеканала "Украина 24"."Это большая проблема. Пока я не вижу возможности ее разрешить", - подчеркнул он.По его словам, Украина нуждается в импортном газе, ей недостаточно собственной добычи "голубого топлива", в этом и заключается зависимость промышленности страны от газовых цен в ЕС.
https://ria.ru/20211221/gaz-1764637120.html
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экономика, в мире, природный газ, украина, европа, оператор гтс украины, сергей макогон
18:46 21.12.2021
 
Высокая цена за газ может отразиться на промышленности, заявили на Украине

Глава "Оператора ГТС Украины" Макогон: высокая цена газа может повлиять на промышленность

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 21 дек - РИА Новости. Высокая цена на газ, складывающаяся сейчас в ЕС, может отразиться на промышленности Украины, а на бытовых потребителях - нет, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон во вторник.
Стоимость фьючерсов на газ в Европе сегодня впервые в истории превысила 2,1 тысячи долларов за тысячу кубометров, подскочив более чем на 20% по сравнению с расчётной ценой понедельника.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
02:08
Премьер Украины оценил запасы газа в стране
"Мое понимание такое, что на домохозяйствах (рост цены на газ - ред.) не отразится, потому что есть годовые тарифы, которые предлагают поставщики. Промышленность – да (отразится – ред.). Есть проблема, и она очень большая, потому что промышленность покупает (газ – ред.) по европейской цене, а она сейчас более 2 тысяч долларов", - сказал Макогон в эфире телеканала "Украина 24".
"Это большая проблема. Пока я не вижу возможности ее разрешить", - подчеркнул он.
По его словам, Украина нуждается в импортном газе, ей недостаточно собственной добычи "голубого топлива", в этом и заключается зависимость промышленности страны от газовых цен в ЕС.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
17:19
WP: вопрос "Северного потока — 2" стал "головной болью" канцлера Германии
 
ЭкономикаВ миреПриродный газУкраинаЕвропаОператор ГТС УкраиныСергей Макогон
 
 
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