https://ria.ru/20211221/gaz-1764781424.html
Цены на газ в Европе превысили 2100 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 2100 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 21.12.2021
Цены на газ в Европе превысили 2100 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе выросли более чем на 20 процентов, впервые в истории превысив 2100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T17:43
2021-12-21T17:43
2021-12-21T17:59
европа
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природный газ
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Цены на газ в Европе выросли более чем на 20 процентов, впервые в истории превысив 2100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.На открытии торговой сессии стоимость январских фьючерсов по индексу TTF была у отметки в 1800 долларов. В течение дня наблюдались колебания, а к 17:30 мск цена составила 2120 долларов — это на 23,5 процента выше расчета накануне (1716,7 доллара).Газ постепенно дорожал со второй половины весны этого года, но в начале осени котировки резко подскочили до рекордных показателей. Затем произошел спад, рынок лихорадит.Эксперты объясняли резкие скачки влиянием нескольких факторов: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, сокращением предложения от основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.Осенью также стало известно об окончании строительства "Северного потока — 2", но сертификация оператора трубопровода затягивается, что тоже сказывается на контрактах.
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европа, экономика, в мире, природный газ, цены
17:43 21.12.2021 (обновлено: 17:59 21.12.2021)
Цены на газ в Европе превысили 2100 долларов за тысячу кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе впервые в истории превысили 2100 долларов за тысячу кубов