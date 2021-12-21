https://ria.ru/20211221/gaz-1764781424.html

Цены на газ в Европе превысили 2100 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили 2100 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 21.12.2021

Цены на газ в Европе превысили 2100 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе выросли более чем на 20 процентов, впервые в истории превысив 2100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T17:43

2021-12-21T17:43

2021-12-21T17:59

европа

экономика

в мире

природный газ

цены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481464_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_e00835a402c0d5c8cfd924663d844921.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Цены на газ в Европе выросли более чем на 20 процентов, впервые в истории превысив 2100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.На открытии торговой сессии стоимость январских фьючерсов по индексу TTF была у отметки в 1800 долларов. В течение дня наблюдались колебания, а к 17:30 мск цена составила 2120 долларов — это на 23,5 процента выше расчета накануне (1716,7 доллара).Газ постепенно дорожал со второй половины весны этого года, но в начале осени котировки резко подскочили до рекордных показателей. Затем произошел спад, рынок лихорадит.Эксперты объясняли резкие скачки влиянием нескольких факторов: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, сокращением предложения от основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.Осенью также стало известно об окончании строительства "Северного потока — 2", но сертификация оператора трубопровода затягивается, что тоже сказывается на контрактах.

https://ria.ru/20211221/gazoprovod-1764776673.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, экономика, в мире, природный газ, цены