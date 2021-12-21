https://ria.ru/20211221/gaz-1764737222.html
Стоимость фьючерсов на газ в Европе впервые превысила две тысячи долларов
Стоимость фьючерсов на газ в Европе впервые превысила две тысячи долларов - РИА Новости, 21.12.2021
Стоимость фьючерсов на газ в Европе впервые превысила две тысячи долларов
Цены январских фьючерсов на поставки газа в Европе впервые в истории превысили две тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:06
2021-12-21T15:06
2021-12-21T16:09
экономика
европа
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Цены январских фьючерсов на поставки газа в Европе впервые в истории превысили две тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Во вторник торговая сессия открылась у отметки 1800 долларов, далее в течение дня были колебания, а в 14:53 мск стоимость достигла 2004 долларов, что на 16,7 процента выше расчета накануне (1716,7 доллара).Газ постепенно дорожал со второй половины весны этого года, но в начале осени котировки резко подскочили до рекордных показателей. Затем произошел спад, рынок лихорадит.Эксперты объясняли резкие скачки влиянием нескольких факторов: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, сокращением предложения от основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии. Осенью также стало известно об окончании строительства "Северного потока — 2", но сертификация оператора трубопровода затягивается, что тоже сказывается на контрактах.
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экономика, европа
15:06 21.12.2021 (обновлено: 16:09 21.12.2021)
Стоимость фьючерсов на газ в Европе впервые превысила две тысячи долларов
Стоимость фьючерсов на газ в Европе впервые в истории превысила две тысячи долларов