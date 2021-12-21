https://ria.ru/20211221/gaz-1764731911.html
Цены фьючерсов на газ в Европе обновили исторический максимум
Цены фьючерсов на газ в Европе обновили исторический максимум - РИА Новости, 21.12.2021
Цены фьючерсов на газ в Европе обновили исторический максимум
Цены январских фьючерсов на поставку газа в Европе обновили исторический максимум, превысив достигнутые 6 октября 1937 долларов за тысячу кубометров,... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:53
2021-12-21T14:53
2021-12-21T15:03
экономика
европа
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Цены январских фьючерсов на поставку газа в Европе обновили исторический максимум, превысив достигнутые 6 октября 1937 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Во вторник контракты торговались у отметки 1800 долларов, впоследствии в течении сессии их стоимость достигла 1953,6 доллара, что на 13,8 процента выше расчетной цены накануне (1716,7 доллара).Газ постепенно дорожал со второй половины весны этого года, но в начале осени котировки резко подскочили до рекордных показателей. Затем произошел спад, рынок лихорадит.Эксперты объясняли резкие колебания вверх влиянием нескольких факторов: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, сокращением предложения от основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии. Осенью также стало известно об окончании строительства "Северного потока — 2", однако проект, вероятно не будет сертифицирован до середины 2022 года. Об этом ранее заявил глава Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Йохен Хоманн.
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экономика, европа
14:53 21.12.2021 (обновлено: 15:03 21.12.2021)
Цены фьючерсов на газ в Европе обновили исторический максимум
Цены фьючерсов на газ в Европе обновили исторический максимум, превысив 1937 долларов