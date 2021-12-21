https://ria.ru/20211221/gaz-1764719584.html

Цены на газ в Европе превысили 1900 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили 1900 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 21.12.2021

Цены на газ в Европе превысили 1900 долларов за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе впервые с 6 октября, когда был поставлен исторический рекорд, превысили 1900 долларов за тысячу кубометров, растут на 11%,... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T14:12

2021-12-21T14:12

2021-12-21T14:19

европа

экономика

в мире

природный газ

цены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481464_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_e00835a402c0d5c8cfd924663d844921.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе впервые с 6 октября, когда был поставлен исторический рекорд, превысили 1900 долларов за тысячу кубометров, растут на 11%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость январских фьючерсов по индексу TTF на открытии торговой сессии приблизилась к отметке 1800 долларов, в течение дня колебались и к 13.58 мск выросла до 1906,7 доллара, что на 11% выше расчетной цены накануне (1716,7 доллара).

https://ria.ru/20211221/gazoprovod-1764685355.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, экономика, в мире, природный газ, цены