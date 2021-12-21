https://ria.ru/20211221/gaz-1764719584.html
Цены на газ в Европе превысили 1900 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 1900 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 21.12.2021
Цены на газ в Европе превысили 1900 долларов за тысячу кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе впервые с 6 октября, когда был поставлен исторический рекорд, превысили 1900 долларов за тысячу кубометров, растут на 11%,... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:12
2021-12-21T14:12
2021-12-21T14:19
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе впервые с 6 октября, когда был поставлен исторический рекорд, превысили 1900 долларов за тысячу кубометров, растут на 11%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость январских фьючерсов по индексу TTF на открытии торговой сессии приблизилась к отметке 1800 долларов, в течение дня колебались и к 13.58 мск выросла до 1906,7 доллара, что на 11% выше расчетной цены накануне (1716,7 доллара).
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европа, экономика, в мире, природный газ, цены
14:12 21.12.2021 (обновлено: 14:19 21.12.2021)
Цены на газ в Европе превысили 1900 долларов за тысячу кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе впервые с 6 октября превысили 1900 долларов за тысячу кубов