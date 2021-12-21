11:52 21.12.2021 (обновлено: 14:21 21.12.2021)
Цены на газ в Европе превысили 1850 долларов за тысячу кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе впервые с 6 октября превысили 1850 долларов за тысячу кубов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Цены фьючерсных контрактов на поставку газа в Европе впервые с 6 октября превысили 1850 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии превысила 1800 долларов, после чего снизилась до 1750 долларов, но затем начала расти, и в 11:37 мск достигла отметки в 1869,5 доллара, что на девять процентов выше расчетной цены накануне (рекордного значения 1716,7 доллара). К 11:44 мск цены замедлили рост до 7,8 процента — 1851,4 доллара за тысячу кубометров.
Резкий скачок произошел в прошлый четверг, когда котировки топлива поднялись с минимума в 1450 долларов до 1700. Аналитики связали это со словами главы Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Йохена Хоманна о том, что решения о сертификации газопровода "Северный поток — 2", вероятно, не будет до середины 2022 года.
Газовые контракты постепенно дорожали со второй половины весны, но уже в начале осени цены резко подскочили, а 6 октября и вовсе установили исторический рекорд — 1937 долларов за тысячу кубов.
Эксперты объясняли это влиянием нескольких факторов: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, сокращением предложения от основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
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