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Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1800 долларов

Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1800 долларов - РИА Новости, 21.12.2021

Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1800 долларов

Цены фьючерсных контрактов на поставку газа в Европе впервые с начала октября зафиксировались у отметки 1800 долларов за тысячу кубометров. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T10:30

2021-12-21T10:30

2021-12-21T11:18

экономика

европа

германия

северный поток — 2

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Цены фьючерсных контрактов на поставку газа в Европе впервые с начала октября зафиксировались у отметки 1800 долларов за тысячу кубометров.Стоимость январских фьючерсов по индексу TTF на открытии торговой сессии лондонской биржи ICE к 10:01 мск выросла до 1811 долларов, что на 5,5 процента выше расчетной цены понедельника (1716,7 доллара).Внушительный скачок произошел в прошлый четверг, когда котировки топлива поднялись с минимума в 1450 долларов до 1700. Аналитики связали это со словами главы Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Йохена Хоманна о том, что решения о сертификации газопровода "Северный поток — 2", вероятно, не будет до середины 2022 года.Газовые контракты постепенно дорожали со второй половины весны, но уже в начале осени цены резко подскочили, а 6 октября и вовсе установили исторический рекорд — 1937 долларов за тысячу кубов. Эксперты объясняли это влиянием нескольких факторов: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, сокращением предложения от основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

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экономика, европа, германия, северный поток — 2