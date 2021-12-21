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Премьер Украины оценил запасы газа в стране
Премьер Украины оценил запасы газа в стране - РИА Новости, 21.12.2021
Премьер Украины оценил запасы газа в стране
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что запасов газа в украинских ПХГ достаточно, чтобы пройти отопительный сезон. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T02:08
2021-12-21T02:08
в мире
природный газ
украина
национальный антитеррористический комитет рф
нафтогаз украины
юрий витренко
россия
денис шмыгаль
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КИЕВ, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что запасов газа в украинских ПХГ достаточно, чтобы пройти отопительный сезон.Шмыгаль в пятницу заявил, что законтрактованных объемов угля на зиму достаточно, накопление идёт планово. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в пятницу заявил, что запасов газа в украинских ПХГ достаточно для стабильного прохождения зимы без повышения тарифов.Он сообщил, что правительство не исключает рисков и форс-мажоров во время отопительного сезона. "Относительно газа, его абсолютно достаточно в хранилищах, чтобы и население, и промышленность прошли этот отопительный сезон. Конечно, перед нами стоят вызовы – обеспечить модернизацию страны с точки зрения энергосбережения, с точки зрения прохождения следующего отопительного сезона. Мы не исключаем риски и форс-мажоры, которые могут быть каждый отопительный сезон. Мы отдаем себе отчет, что при определенных погодных условиях, при определенных действиях со стороны России могут быть разные факторы, но эти риски были при каждом отопительном сезоне. Правительство понимает, как отвечать на эти вызовы", - сказал премьер.Шмыгаль также сообщил от чего будет зависеть цена газа в следующем году. "Сегодня цена на газ для населения годовая, зафиксированная на один год... Конечно, на следующий год она будет пересматриваться компанией "Нафтогаз" и будет формироваться на следующий годовой период. В зависимости от того, какой будет динамика цены на газ на мировых рынках, от того, сколько газа будет на Украине, как мы будем поднимать собственную добычу, и будет формироваться годовой продукт", - добавил он.Издание ZN.UA со ссылкой на источники в правительстве в четверг сообщило, что Служба безопасности Украины направила в кабмин отчет по контрразведывательному обеспечению объектов критической инфраструктуры в электроэнергетической сфере. Согласно тексту сообщения, Украина якобы в шаге от остановки теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают отоплением целые регионы, из-за критически низких запасов угля.
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в мире, природный газ, украина, национальный антитеррористический комитет рф, нафтогаз украины, юрий витренко, россия, денис шмыгаль
02:08 21.12.2021
 
Премьер Украины оценил запасы газа в стране

Премьер-министр Украины Шмыгаль: запасов газа достаточно, чтобы пройти отопительный сезон

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что запасов газа в украинских ПХГ достаточно, чтобы пройти отопительный сезон.
Шмыгаль в пятницу заявил, что законтрактованных объемов угля на зиму достаточно, накопление идёт планово. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в пятницу заявил, что запасов газа в украинских ПХГ достаточно для стабильного прохождения зимы без повышения тарифов.

"К отопительному сезону Украина готовилась и была готова, он начался абсолютно вовремя, без срывов, без саботажа и продолжается… Есть нюансы, как и всегда, во время любого отопительного сезона, есть ремонты, есть погодные условия… В целом у нас абсолютно достаточно запасов газа... По запасам угля нужно смотреть на контекст мирового экономического кризиса и энергетического кризиса, когда угля не хватает никому… Сегодня мы понимаем, что в Украину морским путем едет уголь, что мы поднимаем добычу украинских шахт. Сегодня мы видим, что ежемесячно при нужде в 1,7-1,9 миллиона тонн мы обеспечиваем 2-2,3 миллиона тонн угля, то есть будет и уже происходит процесс накопления угля", - сказал Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

Он сообщил, что правительство не исключает рисков и форс-мажоров во время отопительного сезона. "Относительно газа, его абсолютно достаточно в хранилищах, чтобы и население, и промышленность прошли этот отопительный сезон. Конечно, перед нами стоят вызовы – обеспечить модернизацию страны с точки зрения энергосбережения, с точки зрения прохождения следующего отопительного сезона. Мы не исключаем риски и форс-мажоры, которые могут быть каждый отопительный сезон. Мы отдаем себе отчет, что при определенных погодных условиях, при определенных действиях со стороны России могут быть разные факторы, но эти риски были при каждом отопительном сезоне. Правительство понимает, как отвечать на эти вызовы", - сказал премьер.
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Шмыгаль также сообщил от чего будет зависеть цена газа в следующем году. "Сегодня цена на газ для населения годовая, зафиксированная на один год... Конечно, на следующий год она будет пересматриваться компанией "Нафтогаз" и будет формироваться на следующий годовой период. В зависимости от того, какой будет динамика цены на газ на мировых рынках, от того, сколько газа будет на Украине, как мы будем поднимать собственную добычу, и будет формироваться годовой продукт", - добавил он.
Издание ZN.UA со ссылкой на источники в правительстве в четверг сообщило, что Служба безопасности Украины направила в кабмин отчет по контрразведывательному обеспечению объектов критической инфраструктуры в электроэнергетической сфере. Согласно тексту сообщения, Украина якобы в шаге от остановки теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают отоплением целые регионы, из-за критически низких запасов угля.
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В миреПриродный газУкраинаНациональный антитеррористический комитет РФНафтогаз УкраиныЮрий ВитренкоРоссияДенис Шмыгаль
 
 
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