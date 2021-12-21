https://ria.ru/20211221/gaz-1764637120.html

Премьер Украины оценил запасы газа в стране

Премьер Украины оценил запасы газа в стране - РИА Новости, 21.12.2021

Премьер Украины оценил запасы газа в стране

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что запасов газа в украинских ПХГ достаточно, чтобы пройти отопительный сезон. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T02:08

2021-12-21T02:08

2021-12-21T02:08

в мире

природный газ

украина

национальный антитеррористический комитет рф

нафтогаз украины

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денис шмыгаль

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КИЕВ, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что запасов газа в украинских ПХГ достаточно, чтобы пройти отопительный сезон.Шмыгаль в пятницу заявил, что законтрактованных объемов угля на зиму достаточно, накопление идёт планово. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в пятницу заявил, что запасов газа в украинских ПХГ достаточно для стабильного прохождения зимы без повышения тарифов.Он сообщил, что правительство не исключает рисков и форс-мажоров во время отопительного сезона. "Относительно газа, его абсолютно достаточно в хранилищах, чтобы и население, и промышленность прошли этот отопительный сезон. Конечно, перед нами стоят вызовы – обеспечить модернизацию страны с точки зрения энергосбережения, с точки зрения прохождения следующего отопительного сезона. Мы не исключаем риски и форс-мажоры, которые могут быть каждый отопительный сезон. Мы отдаем себе отчет, что при определенных погодных условиях, при определенных действиях со стороны России могут быть разные факторы, но эти риски были при каждом отопительном сезоне. Правительство понимает, как отвечать на эти вызовы", - сказал премьер.Шмыгаль также сообщил от чего будет зависеть цена газа в следующем году. "Сегодня цена на газ для населения годовая, зафиксированная на один год... Конечно, на следующий год она будет пересматриваться компанией "Нафтогаз" и будет формироваться на следующий годовой период. В зависимости от того, какой будет динамика цены на газ на мировых рынках, от того, сколько газа будет на Украине, как мы будем поднимать собственную добычу, и будет формироваться годовой продукт", - добавил он.Издание ZN.UA со ссылкой на источники в правительстве в четверг сообщило, что Служба безопасности Украины направила в кабмин отчет по контрразведывательному обеспечению объектов критической инфраструктуры в электроэнергетической сфере. Согласно тексту сообщения, Украина якобы в шаге от остановки теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают отоплением целые регионы, из-за критически низких запасов угля.

https://ria.ru/20211217/gaz-1764316356.html

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в мире, природный газ, украина, национальный антитеррористический комитет рф, нафтогаз украины, юрий витренко, россия, денис шмыгаль