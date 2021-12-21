13:41 21.12.2021 (обновлено: 19:36 21.12.2021)
Путин заявил о недоверии к долгосрочным юридическим гарантиям США
Президент Путин заявил о недоверии к долгосрочным юридическим гарантиям США
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Как устным заверениям, так и долгосрочным юридическим гарантиям США нельзя верить, заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.
"Нам нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, но мы с вами их хорошо знаем <...> — этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что Соединенные Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными", — подчеркнул Путин.
Глава государства рассказал, что 7 декабря во время переговоров с американским коллегой Джо Байденом он предложил начать переговоры по выработке конкретных договоренностей по этому вопросу.
"Он в ходе разговора предложил назначить ответственных работников по этому направлению. В ответ на его предложения мы и направили наши проекты, которые исключили бы дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с нами странах ударных наступательных систем вооружения", — отметил президент.
Через десять дней после видеовстречи российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов проекта Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение НАТО в восточном направлении и на украинскую территорию, в частности.
Как не раз подчеркивал Путин, расширение блока на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров указывал, что НАТО наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.