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Путин заявил о недоверии к долгосрочным юридическим гарантиям США

Путин заявил о недоверии к долгосрочным юридическим гарантиям США - РИА Новости, 21.12.2021

Путин заявил о недоверии к долгосрочным юридическим гарантиям США

Как устным заверениям, так и долгосрочным юридическим гарантиям США нельзя верить, заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:41

2021-12-21T13:41

2021-12-21T19:36

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Как устным заверениям, так и долгосрочным юридическим гарантиям США нельзя верить, заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.Президент отметил, что в вопросе нерасширения НАТО на восток России нужны не просто слова и обещания, цена которых давно известна, а "юридически обязывающие договоренности"."Нам нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, но мы с вами их хорошо знаем <...> — этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что Соединенные Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными", — подчеркнул Путин.Глава государства рассказал, что 7 декабря во время переговоров с американским коллегой Джо Байденом он предложил начать переговоры по выработке конкретных договоренностей по этому вопросу."Он в ходе разговора предложил назначить ответственных работников по этому направлению. В ответ на его предложения мы и направили наши проекты, которые исключили бы дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с нами странах ударных наступательных систем вооружения", — отметил президент.Через десять дней после видеовстречи российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов проекта Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение НАТО в восточном направлении и на украинскую территорию, в частности.Как не раз подчеркивал Путин, расширение блока на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров указывал, что НАТО наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.

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сша, в мире, владимир путин, россия