https://ria.ru/20211221/galushka-1764664286.html

Врачи рассказали о состоянии замсекретаря ОП Галушки

Врачи рассказали о состоянии замсекретаря ОП Галушки - РИА Новости, 21.12.2021

Врачи рассказали о состоянии замсекретаря ОП Галушки

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка остается в реанимации городской клинической больницы №52 в Москве в крайне тяжелом состоянии,... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T10:59

2021-12-21T10:59

2021-12-21T10:59

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка остается в реанимации городской клинической больницы №52 в Москве в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении.Ранее в больнице подтвердили агентству, что Галушка находится в реанимации. Позднее в медучреждении сообщали, что он в крайне тяжелом состоянии. Несколько корпусов больницы перепрофилированы под оказание помощи больным коронавирусом."Состояние крайне тяжелое, он в реанимации", - сообщил собеседник агентства в медучреждении.Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что Галушка госпитализирован с коронавирусом. Сообщалось, что у него сильное поражение легких.

https://ria.ru/20211214/reanimatsiya-1763715222.html

https://ria.ru/20211217/galushka-1764159278.html

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