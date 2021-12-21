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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211221/galushka-1764664286.html
Врачи рассказали о состоянии замсекретаря ОП Галушки
Врачи рассказали о состоянии замсекретаря ОП Галушки - РИА Новости, 21.12.2021
Врачи рассказали о состоянии замсекретаря ОП Галушки
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка остается в реанимации городской клинической больницы №52 в Москве в крайне тяжелом состоянии,... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T10:59
2021-12-21T10:59
распространение коронавируса
происшествия
москва
здоровье - общество
александр галушка
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка остается в реанимации городской клинической больницы №52 в Москве в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении.Ранее в больнице подтвердили агентству, что Галушка находится в реанимации. Позднее в медучреждении сообщали, что он в крайне тяжелом состоянии. Несколько корпусов больницы перепрофилированы под оказание помощи больным коронавирусом."Состояние крайне тяжелое, он в реанимации", - сообщил собеседник агентства в медучреждении.Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что Галушка госпитализирован с коронавирусом. Сообщалось, что у него сильное поражение легких.
https://ria.ru/20211214/reanimatsiya-1763715222.html
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происшествия, москва, здоровье - общество, александр галушка, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:59 21.12.2021
 
Врачи рассказали о состоянии замсекретаря ОП Галушки

В больнице рассказали, что состояние замсекретаря ОП Галушки остается крайне тяжелым

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка остается в реанимации городской клинической больницы №52 в Москве в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении.
Ранее в больнице подтвердили агентству, что Галушка находится в реанимации. Позднее в медучреждении сообщали, что он в крайне тяжелом состоянии. Несколько корпусов больницы перепрофилированы под оказание помощи больным коронавирусом.
Автомобиль реанимации - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 17:57Распространение коронавируса
Замсекретаря Общественной палаты Галушка попал в реанимацию
"Состояние крайне тяжелое, он в реанимации", - сообщил собеседник агентства в медучреждении.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что Галушка госпитализирован с коронавирусом. Сообщалось, что у него сильное поражение легких.
Александр Галушка - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 08:54
В больнице рассказали о состоянии замсекретаря ОП Галушки
 
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